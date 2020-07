Colombia.- Aumentan a diez los muertos por la explosión de un camión cisterna en el norte de Colombia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Al menos diez personas han muerto por la explosión de un camión cisterna ocurrida el lunes cerca de Santa Marta, a las afueras de Barranquilla, en el norte de Colombia, según el último balance ofrecido este martes por la emisora Caracol Radio.



El primer balance era de siete fallecidos, pero según la citada emisora, tres de los heridos han muerto en las últimas horas. Además, 19 de los heridos van a ser trasladados a Bogotá, la capital, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, debido a la gravedad de su situación.



Según ha contado el conductor del camión, el vehículo volcó al realizar una maniobra para esquivar algo que había en la calzada. La Policía llegó rápidamente para ayudarle, pero también acudieron pronto residentes en la zona con el fin de robar "cosas del camión".



En un momento dado, según ha relatado el conductor, identificado como Manuel Cataño, "hay un muchacho que intenta robarse la batería y le digo que no porque puede estallar por una chispa". En ese momento, advirtió a la Policía del riesgo de explosión y "nos alejamos".



"Estamos vivos de milagro", ha asegurado, denunciando que las personas que acudieron al lugar del siniestro no hicieron caso a los agentes que les pedían que se alejaran. "La policía les dijo que no siguieran y les tocó coger un palo porque se les iban a ir contra ellos", ha precisado.