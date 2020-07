Cinco cosas que debes saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Nuevas advertencias sobre el crecimiento económico, contratiempos en las reaperturas y un golpe para el petróleo.

Contracción más profunda

La Comisión Europea recortó aún más sus proyecciones de crecimiento para la zona del euro, y sus últimas estimaciones ahora apuntan a una contracción de 8,7% para este año. Los problemas provocados por un retiro de las medidas de confinamiento más lento de lo esperado se vieron reflejados en las cifras dadas a conocer esta mañana de la producción industrial en Alemania, que creció a un ritmo más lento de lo esperado. Otro aspecto de la pandemia que está captando mayor atención es que parece estar modificando el mapa geopolítico, dado que Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado de sus aliados.

No desaparece

Hubo pocos indicios de un cambio en el ritmo de propagación del virus en EE.UU., y ahora los casos se acercan a 3 millones. El alcalde de Miami-Dade anunció que planea volver a cerrar restaurantes y gimnasios, en el último revés para los esfuerzos por volver a la normalidad. En Australia, la ciudad de Melbourne entró en un confinamiento de seis semanas, mientras que los casos aumentaron en Tokio e Irán. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sometió a nuevas pruebas de covid-19 tras mostrar síntomas del virus. El doctor Anthony Fauci advirtió que cualquier vacuna que se desarrolle para combatir el covid-19 probablemente sería limitada en cuanto al tiempo que podría brindar protección.

Problemas para el petróleo

El barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto cayó brevemente por debajo de los US$40 esta mañana, mientras la industria espera los últimos datos del Gobierno sobre las existencias, que se espera que muestren un aumento en los suministros de gasolina debido a la restringida temporada de paseos veraniegos. El parche de shale estadounidense recibió otro impacto ayer con la decisión de la Corte Suprema de ordenar el cierre del oleoducto de Dakota Access. El tribunal tampoco permitió el inicio de la construcción del oleoducto Keystone XL, que presenta un gran retraso, en lo que fueron 24 desalentadoras horas para la industria.

Caída de los mercados

El alcista inicio de semana observado el lunes se ha desvanecido luego de que importantes indicadores -con la excepción de los de China- cayeran fuertemente a territorio negativo esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un retroceso de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 1,1% a las 5:50 a.m., hora del este, y las acciones de los sectores de tecnología y bienes raíces encabezaban los retrocesos. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una débil apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,671% y el oro caía.

También hoy…

Los observadores de productos básicos estarán atentos a las cifras de exportación de cobre de Chile a las 8:30 a.m. Los datos de las vacantes de empleo de EE.UU. para mayo del Departamento de Trabajo (JOLTS, por sus siglas en inglés) se darán a conocer a las 10:00 a.m. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic; el vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles; la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly; y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, hablarán más tarde. Las primarias de Nueva Jersey se celebran hoy. Levi Strauss & Co. es una de las compañías que darán a conocer sus resultados hoy.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.