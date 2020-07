Ciencia.-Hallada la primera evidencia directa de los efectos de la mezcla del océano a través de la corriente del golfo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Una nueva investigación proporciona la primera evidencia directa del efecto mezclador de la Corriente del Golfo, al identificar un nuevo mecanismo de mezcla de agua a través de la corriente de movimiento rápido. Los resultados tienen importantes implicaciones para el tiempo, el clima y las pesquerías porque la mezcla de los océanos desempeña un papel fundamental en estos procesos.



La Corriente del Golfo es uno de los mayores impulsores del clima y la productividad biológica desde Florida hasta Terranova y a lo largo de la costa occidental de Europa.



El estudio multiinstitucional, dirigido por un investigador de la Universidad de Maryland (UMD), en Estados Unidos, ha revelado que la agitación a lo largo de los bordes de la Corriente del Golfo en áreas tan pequeñas como de un kilómetro podría ser una fuente principal de mezcla oceánica entre las aguas a ambos lados de la corriente, según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.



"Este debate de larga data sobre si la Corriente del Golfo actúa como un mezclador o una barrera para la mezcla de los océanos ha considerado principalmente grandes remolinos oceánicos, de decenas a cien kilómetros de diámetro" --explica Jacob Wenegrat, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la UMD y autor principal del estudio--. Lo que estamos añadiendo a este debate es esta nueva evidencia de que la variabilidad a escala kilométrica parece estar haciendo mucha mezcla. Y esas escalas son realmente difíciles estudiar".



A medida que la Corriente del Golfo avanza por la costa este de los Estados Unidos y Canadá, trae agua salada tibia de los trópicos al Atlántico norte. trae agua salada y cálida desde los trópicos hacia el Atlántico Norte. Pero también crea una pared invisible de agua que divide dos regiones oceánicas distintas: las aguas más frías y frescas a lo largo del borde norte de la Corriente del Golfo que giran en sentido contrario a las agujas del reloj, y las aguas más cálidas y saladas en el borde sur de la corriente que circulan en el sentido de las agujas del reloj.



La cantidad de mezcla oceánica que ocurre en la corriente del Golfo ha sido un tema de debate científico. Como resultado, los modelos oceánicos que predicen el clima, el clima y la productividad biológica no han explicado completamente la contribución de la mezcla entre los dos tipos muy diferentes de agua a cada lado de la corriente.



Para llevar a cabo el estudio, los investigadores tuvieron que llevar sus instrumentos a la fuente: el borde de la Corriente del Golfo. Dos equipos de científicos a bordo de dos buques de investigación de clase mundial desafiaron las tormentas de invierno en el Océano Atlántico para liberar un tinte fluorescente a lo largo del frente norte de la Corriente del Golfo y rastrear su camino durante los días siguientes.



El primer equipo lanzó el tinte junto con un flotador con una baliza acústica. Aguas abajo, el segundo equipo rastreó el flotador y monitoreó la concentración de tinte junto con la temperatura del agua, la salinidad, la química y otras características.



De vuelta a la costa, Wenegrat y sus coautores desarrollaron simulaciones de alta resolución de los procesos físicos que podrían hacer que el tinte se dispersara por el agua de la manera en que los equipos de campo registraron.



Sus resultados mostraron que la turbulencia en áreas tan pequeñas como un kilómetro ejerció una influencia importante en el camino del tinte y resultó en una mezcla significativa de las propiedades del agua, como la salinidad y la temperatura.



"Estos resultados enfatizan el papel de la variabilidad a escalas muy pequeñas que actualmente son difíciles de observar utilizando métodos estándar, como las observaciones satelitales --destaca Wenegrat--. La variabilidad a esta escala no se resuelve actualmente en los modelos climáticos mundiales y no lo será en las próximas décadas, por lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos hemos estado perdiendo?".



Al mostrar que la mezcla a pequeña escala a través de la Corriente del Golfo puede tener un impacto significativo, el nuevo estudio revela un contribuyente importante y poco reconocido a la circulación oceánica, la biología y potencialmente el clima.



Por ejemplo, la Corriente del Golfo desempeña un papel importante en lo que se conoce como la bomba biológica del océano, un sistema que atrapa el exceso de dióxido de carbono y protege al planeta del calentamiento global.



En las aguas superficiales de la región de la Corriente del Golfo, la mezcla oceánica influye en el crecimiento del fitoplancton, la base de la red alimentaria del océano. Estos fitoplancton absorben dióxido de carbono cerca de la superficie y luego se hunden hasta el fondo, llevándose carbono y atrapándolo en las profundidades del océano.



Los modelos actuales de la bomba biológica oceánica no tienen en cuenta el gran efecto que la mezcla a pequeña escala a través de la Corriente del Golfo podría tener sobre el crecimiento del fitoplancton.



"Para avanzar en esto, necesitamos encontrar formas de cuantificar estos procesos en una escala más fina utilizando teoría, modelos numéricos de vanguardia y nuevas técnicas de observación --señala Wenegrat--. Necesitamos poder comprender su impacto en la circulación a gran escala y la biogeoquímica del océano".