China.- La líder de Hong Kong dice que el Comité de Seguridad Nacional operará en secreto

03/06/2020 Carrie Lam en rueda de prensa en Pekín POLITICA INTERNACIONAL -/TPG via ZUMA Press/dpa



La prensa pide garantías de que podrá seguir trabajando y ella responde que si garantiza que no cometerá delitos de acuerdo con la nueva ley



HONG KONG, 7 (DPA/EP)



La líder del Gobierno regional de Hong Kong, Carrie Lam, ha asegurado este martes que el Comité de Seguridad Nacional operará en secreto para proteger la seguridad nacional en virtud de la ley aprobada por las autoridades de Pekín la semana pasada.



En una rueda de prensa este martes, Lam no ha podido dar garantías a los periodistas que han expresado su preocupación por la vagueza con la que la nueva ley aborda los delitos relacionados con la prensa. Ante la pregunta de si la prensa seguirá teniendo derecho a cubrir cualquier tema, Lam ha dicho que si los periodistas pueden dar "garantías al 100 por 100 de que no cometerán ningún delito", entonces ella puede garantizar "lo mismo".



"No se trata de que yo esté aquí para darles una garantía de lo que pueden o no pueden hacer", ha indicado. Los detalles de la nueva Ley de Seguridad Nacional dados a conocer este lunes incluyen mayores competencias para la Policía, incluida la capacidad de incautarse de dispositivos electrónicos y entrar en oficinas o domicilios sin una orden judicial previa, así como congelar activos y restringir el movimiento de personas.



Aplicaciones de mensajería móvil encriptada como Telegram, Whatsapp y Facebook han anunciado que suspenden el procesamiento de solicitudes de datos de usuarios trasladadas por las autoridades de Hong Kong por la aplicación de la nueva norma.



Facebook ha dicho que su decisión volverá a ser evaluada a las espera de las consultadas con "la debida diligencia" en materia de Derechos Humanos y con expertos del área. Signal, una aplicación de mensajería móvil que no almacena datos de usuarios, ha aumentado en popularidad desde la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Nacional y ya está entre las más descargadas de la tienda móvil de Google.



Desde su cuenta de Twitter, Signal ha asegurado que "nunca" ha dado datos de usuarios a la Policía de Hong Kong". "No tenemos datos de usuarios para entregar", ha recalcado.



Por su parte, la aplicación Tik Tok anunció el lunes por la noche que retirará su plataforma en Hong Kong. La compañía matriz de Tik Tok, ByteDance, ha intentado distanciarse de su competidor chino, que sí cumplen con la censura china y las normas de privacidad*



La empresa ha dicho al portal Axios que sería imposible para Tik Tok negarse a entregar los datos de usuarios al Gobierno chino en aplicación de la nueva Ley de Seguridad Nacional.