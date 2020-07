Bolsonaro dice que tiene los pulmones "limpios" tras hacerse otra prueba del virus

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a la ceremonia de inauguración del Centro Principal de Operaciones Espaciales del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas en Brasilia, Brasil, el 23 de junio de 2020. REUTERS/Adriano Machado

Por Pedro Fonseca y Gram Slattery

RIO DE JANEIRO, 7 jul (Reuters) - El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el lunes que se había sometido a otra prueba del nuevo coronavirus y que sus pulmones estaban "limpios", después de que medios de comunicación locales publicaran que tenía síntomas asociados con la enfermedad respiratoria COVID-19.

Bolsonaro ha minimizado repetidamente el impacto del virus, pese a que Brasil ha sufrido uno de los peores brotes del mundo, con más de 1,6 millones de casos confirmados y 65.000 muertes relacionadas, según datos oficiales publicados el lunes.

CNN Brasil y el periódico Estado de S.Paulo informaron que el mandatario de ultraderecha tenía síntomas de la enfermedad, entre ellos fiebre.

Bolsonaro dijo a los partidarios que le esperaban fuera del palacio presidencial que acababa de visitar el hospital y le habían examinado.

"No puedo acercarme mucho", dijo en comentarios grabados por Foco do Brasil, un canal progubernamental de YouTube. "Vengo del hospital. Me hice un TAC (tomografía computarizada) del pulmón. El pulmón está limpio".

La oficina del presidente dijo en un comunicado que Bolsonaro está en su casa y goza de "buena salud".

El presidente brasileño a menudo ha desafiado las directrices locales, como usar mascarillas en público, incluso después de que un juez le ordenó hacerlo a finales de junio.

Durante el fin de semana, Bolsonaro asistió a múltiples eventos y estuvo en contacto cercano con el embajador de Estados Unidos en Brasil durante las celebraciones del 4 de julio. La embajada de Estados Unidos en Brasilia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bolsonaro había dado negativo por coronavirus después de que varios asesores fueron diagnosticados con la enfermedad tras visitar en marzo el resort Mar-a-Lago, propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CNN Brasil publicó que Bolsonaro ha comenzado a tomar los medicamentos hidroxicloroquina y azitromicina, que él proclama como tratamientos válidos para combatir la enfermedad COVID-19, a pesar de las pocas pruebas de que sean eficaces.

Los eventos oficiales de Bolsonaro del martes han sido cancelados, según CNN Brasil.

