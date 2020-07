Baloncesto/NBA.- Dwight Howard estará en Orlando y donará su sueldo a la fundación 'Breathe Again'

18/06/2011 Dwight Howard DEPORTES MADRID ESPAÑA EUROPA



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El pívot de Los Angeles Lakers Dwight Howard ha confirmado que participará en el reinicio de la NBA en el Walt Disney World Resort de Orlando y ha desvelado que donará el salario correspondiente a esos partidos, de unos 700.000 dólares, a la fundación 'Breathe Again'.



"Sí, me uniré a mi equipo en Orlando, pero durante ese tiempo trabajaremos mucho", explicó en una entrevista a la CNN, en la que puso fin a semanas de especulaciones que apuntaban a que no participaría en la reanudación para evitar que el baloncesto distrajese de las reivindicaciones sociales tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis.



Hasta el momento, Howard ha promediado 7,5 puntos, 7,4 rebotes y 1,2 tapones por partido esta temporada. "Siento que tenemos una gran oportunidad, los Lakers, para ganar el título este año. Tengo una obligación, una obligación contractual; con mis compañeros de equipo, con mis aficionados, con los Lakers y con todos, pero al mismo tiempo también tengo una obligación con mi familia y mi comunidad", indicó.



Por ello, anunció también que donaría su sueldo durante esas semanas, de unos 700.000 dólares -casi 620.000 euros-, a la campaña solidaria contra el racismo y la brutalidad policial de la fundación 'Breathe Again'. "Mi salario en la NBA y mi imagen, mientras esté en la 'burbuja', se utilizarán para dar un soplo de aire fresco a la comunidad", señaló a The Athletic.