2-1. Kang In Lee salva al Valencia ante un sólido Valladolid

El centrocampista coreano del Valencia CF Kang-in Lee (d. arriba) celebra con Waas y Maxi Gómez (i) su gol, segundo del equipo ante el Real Valladolid, durante el partido correspondiente a la jornada 35º de Liga Santander que enfrentó a Valencia y Real Valladolid en el estadio de Mestalla. EFE/Kai Försterling

Valencia, 7 jul (EFE).- Un tanto del surcoreano Kang In Lee en el minuto 89, en una acción aislada y cuando peor estaba su equipo, dio la victoria al Valencia (2-1) en un partido en el que repitió errores y el Valladolid había mostrado un buen nivel.

El Valencia se había mostrado impotente, sobre todo tras el descanso, y el Valladolid, con confianza, había sabido neutralizar a su rival y, aunque en los minutos finales estuvo más cerca de la victoria que de la derrota, al final perdió por el gol de Kang In Lee.

El tanto de Maxi en el primer tiempo no fue suficiente para doblegar al Valladolid, que empató en la primera acción de la segunda mitad y que no sufrió en exceso para mantener la igualada, que deshizo el surcoreano cerca del final.

El Valencia muy necesitado de puntos, apuntó una ligera mejoría respecto a anteriores choques en la primera mitad frente a un equipo que había revolucionado su formación con la presencia de algunos jugadores poco habituales.

El partido estuvo nivelado en los primeros minutos, con alternativas ante ambas porterías hasta que, pasado el cuarto de hora de juego, el equipo local empezó a llevar la iniciativa.

Su control del encuentro no iba acompañado de capacidad para crear y sus aproximaciones a la meta de Masip se redujeron a un par de disparos lejanos de Kondogbia, al tiempo que el Valladolid, sin el protagonismo de su rival, llegó con más claridad a la meta de Jaume Doménech, que fue titular en detrimento de Cillessen.

Un remate de Waldo y un cabezazo de Víctor García inquietaron al meta local poco antes de que, tras una pérdida de balón del equipo de Sergio González, un pase de Gameiro fuera rematado a gol por Maxi Gómez.

Tras el tanto y la pausa de hidratación, el balón fue definitivamente para el Valencia, que lo movió bien ante un rival replegado, pero sin ver de cerca la posibilidad de marcar un segundo tanto que le diera tranquilidad.

El joven Víctor García, en su debut en Primera, estableció en una buena acción personal el empate en el primer ataque de la segunda mitad, lo que devolvió el encuentro a la situación anterior a la media hora de juego.

El Valencia perdió la calma que había encontrado tras su gol en la primera parte y, aunque e mostró ofensivo, ninguna de sus acciones iba acompañada de claridad o peligro, al tiempo que el Valladolid, con tres cambios, se mostró sólido en defensa y dispuesto a aprovechar la falta de consistencia de su rival.

A medida que avanzaba el partido, el Valencia, que también hizo tres cambios, daba peores sensaciones, mientras que el Valladolid ganaba en solidez y confianza.

La posición de los jugadores visitantes sobre el terreno de juego dejaba al Valencia sin recursos para superar sus líneas, al tiempo que su retaguardia en ocasiones estaba desguarnecida.

El partido llegó a sus instantes finales sin que diera la impresión de que la victoria podía decantarse a favor del Valencia y sin que el Valladolid sufriera para mantener el empate.

Cuando peor lo pasaba el Valencia, en uno de sus últimos ataques, un buen remate de Kang In Lee sirvió para que los puntos se quedaran inesperadamente en Mestalla.

- Ficha técnica:

2 - Valencia: Jaume Doménech, Florenzi (Wass, m.75), Diakhaby, Gabriel Paulista, Adrián Guerrero (Cheryshev, m.82), Carlos Soler (Kang In Lee, m.64), Kondogbia, Parejo (Coquelin, m.64), Guedes, Maxi Gómez y Gameiro (Manu Vallejo, m.64).

1 - Valladolid: Masip, Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín, Nacho, Kike Pérez (Javi Sánchez, m.84), Fede San Emeterio (Alcaraz, m.46), Víctor García (Sandro, m.59), Ben Arfa (Hervías, m.59), Waldo y Unal (Sergi Guardiola, m.59).

Goles: 1-0, m.30: Maxi Gómez. 1-1, m.47: Víctor García. 2-1, m.89: Kang In Lee.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó por el Valencia a Adrián Guerrero y Kondogbia.

Incidencias: partido disputado en Mestalla a puerta cerrada.

Alfonso Gil