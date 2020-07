Venezuela.- El PP denuncia la situación de 700 venezolanos varados en España al no dejar Maduro que vuelvan y pide a Sánchez actuar

10/10/2018 Valentina Martínez Ferro, diputada del PP POLÍTICA CONGRESO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La secretaria de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha denunciado la situación humanitaria en la que se encuentran más de 700 venezolanos que permanecen desde hace meses en España porque el régimen de Nicolás Maduro no les deja volver. Por eso, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haga todo lo posible para que se facilite el regreso de esos ciudadanos a Venezuela.



En concreto, Martínez ha explicado que estos ciudadanos, que permanecen varados en España en muy difíciles condiciones económicas y de salud, llegaron a España antes de la crisis del Covid-19. Sin embargo, con la declaración del estado de alarma en España, el cierre del espacio aéreo y la interrupción de los vuelos a Venezuela, sólo les queda esperar que el Gobierno de Maduro permita a sus nacionales volver a sus casas y los repatríe.



Según la secretaria de Internacional del PP, "la situación en la que se encuentran, sin poder regresar a sus casas y ver a sus hijos desde hace meses, es una prueba más de la crueldad de Nicolás Maduro con los venezolanos porque casi todos los países del mundo se han ocupado de repatriar a sus nacionales para que volviesen a su casa durante la pandemia".



Valentina Martínez ha recalcado que son muchos los venezolanos que se han quedado atrapados en Europa" porque "venían para una corta estancia de visita de familiares y ahora no pueden volver" a su país. Por eso, ha reclamado al Gobierno de Maduro que les repatríe en un vuelo humanitario o les permita la entrada a Venezuela.



SITUACIÓN "MUY GRAVE" DE MUCHOS DE ELLOS



"La situación de muchos de ellos es muy grave, hay mujeres embarazadas, padres sin sus hijos y enfermos sin dinero ni medios para subsistir. Es inhumano que Maduro no les permita volver a sus casas, ni siquiera pagándose ellos sus billetes de avión", ha manifestado.



Es más, Martínez ha subrayado que algunos de ellos llevan semanas esperando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a que se les permita volver a Venezuela con sus familiares. Según ha agregado, el pasado viernes salió un vuelo de Madrid a Caracas medio vacío ya que Maduro no les ha dado permiso de entrada.



En esta tesitura, la secretaria de Internacional del PP ha solicitado al Gobierno de España que también haga "todo lo posible para facilitar que el gobierno de Maduro permita que estos venezolanos puedan viajar a Venezuela y regresar a sus casas".