Úrsula Corberó, una diosa griega que "baila twerk sola"

MADRID, 6 (CHANCE)



No lo podemos negar. A Úrsula Corberó todo le queda bien. Está espectacular tanto cuando nos ofrece su imagen más elegante como cuando la vemos luciendo su look más informal. Acostumbrados a ver a la protagonista de "La casa de papel" con el pelo corto, las últimas fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram nos han dejado boquiabiertos. Y es que, cual Diosa helénica, la actriz consigue que más de uno vuelva a creer en las deidades griegas.



Camaleónica como pocas, Úrsula se convierte en una espectacular diosa griega. El pelo largo y ondulado, un escotado y sujerente vestido vaporoso de corte helénico y hasta unas alas que directamente la convierten en un ser mitológico para deleite de sus fans.



Desconocemos el por qué de este impacantante cambio de look con el que, a primera vista, parece la protagonista de "Romeo y Julieta" (protagonizada por Leonardo Dicaprio y Claire Daines). ¿Tendrá novedades en el terreno laboral la novia de Chino Darín y pasará de Tokyo a diosa griega? Pronto lo descubriremos.



Eso sí, fiel a su sentido del humor, Úrsula acompaña a esta serie de imágenes con una leyenda en griego que, traducida, no puede menos que hacernos reír: "yo bailo twerk sola".