Un discreto Ortega Cano evita echar más leña al fuego en la guerra entre Rocío Carrasco y el resto de la familia

09/10/2019 El diestro José Ortega Cano en una reciente imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



En los últimos días, y tras la sorprendente llamada teléfonica de Gloria Mohedano al programa "Sálvame" para criticar duramente a Rocío Carrasco por la inexistente relación con sus hijos, Rocío y David Flores, la guerra familiar entre la hija de Rocío Jurado y el resto de la famlia se ha recrudecido hasta límites que no recordábamos.



Amador Mohedano, Rosa Benito, José Antonio Rodríguez y hasta la propia Chayo Mohedano - insinuando que Rociíto es la oveja negra de su familia, según aseguran diversos medios - se han posicionado a favor de las críticas de Gloria a su sobrina, dejando claro que Rocío Carrasco no cuenta con ningún apoyo en uno de los clanes más mediáticos de nuestro país.



Sin embargo, Ortega Cano, que el otro día se mostraba a favor de las declaraciones de su cuñada, Gloria Mohedano atacando a la hija de Rocío Jurado, ahora evita echar más leña al fuego y se mantiene al margen de la polémica. Con un "no le puedo decir nada", el diestro se mantiene al margen de la polémica. ¿Le habrá pedido Gloria Camila que no siga ahondando en la guerra familiar de los Mohedano contra Rocío Carrasco?