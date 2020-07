Trump intentará de nuevo esta semana rescindir DACA

Dos personas sostienen un cartel que dice "Home is Here" fuera del Tribunal Supremo de Estados Unidos; como parte de una manifestación realizada por defensores de la inmigración y 'DREAMers' en Washington, DC, EE.UU., el 27 de abril de 2020. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 6 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, buscará esta semana de nuevo rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) después de que el Tribunal Supremo rechazara a finales de junio su primer intento de cancelar este programa que protege de la deportación a unos 650.000 jóvenes inmigrantes.

De acuerdo con diferentes fuentes consultados por el medio The Hill, el presidente presentará en los próximos días la documentación necesaria para cumplir con las indicaciones de la Corte Suprema y poder así suspender este programa de amparo migratorio.

El programa DACA es una protección creada en 2012 por el Gobierno de Barack Obama que concede un permiso temporal de trabajo y residencia a jóvenes inmigrantes que llegaron al país de niños y que ofrece protección legal a 650.000 inmigrantes.

Esencialmente, el fallo del Tribunal Supremo obliga a la Administración Trump a repetir su intento de detener DACA por la vía Ejecutiva, después de que la máxima instancia judicial considerara que los argumentos expuestos en un primer momento por la Casa Blanca no eran justificación suficiente para poner fin al programa.

La corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó "el procedimiento" que usó el Gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa, y dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere.

Según fuentes consultadas por The Hill, Trump intentó que la orden de rescindir DACA se tramitara la semana pasada, aunque probablemente lo hará esta semana.

La nueva orden se tendrá que enfrentar a nuevas demandas en los tribunales, por lo que no es posible saber si entraría en efecto antes de las elecciones de noviembre, aunque con toda seguridad Trump utilizará esta batalla legal como arma electoral.

El programa DACA, que concede a los "soñadores" permisos renovables de dos años para estudiar o trabajar en EE.UU. sin miedo a ser deportados, fue un parche ideado por Obama para solucionar temporalmente la situación de esos jóvenes ante la inacción del Congreso a la hora de concederles una vía a la ciudadanía.