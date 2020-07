Trudeau opta por no asistir a la cumbre Trump-AMLO sobre T-MEC

(Bloomberg) -- Justin Trudeau declinó asistir a una cumbre trilateral en Washington esta semana para lanzar el nuevo pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

La oficina del primer ministro canadiense confirmó la decisión en un comunicado el lunes, diciendo que Trudeau permanecería en Ottawa esta semana para las reuniones del gabinete y el debate parlamentario.

“Deseamos que a Estados Unidos y México les vaya bien en la reunión del miércoles”, dijo la portavoz Chantal Gagnon en un comunicado enviado por correo electrónico.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una sesión informativa diaria anterior que Trudeau no se uniría a él en su visita a la capital de EE.UU. para conversar con el presidente Donald Trump.

La Casa Blanca había señalado que se preveía como una reunión trilateral antes de que el cronograma semanal de Trump solo mencionara a López Obrador, conocido por el acrónimo AMLO, como invitado.

Preocupaciones de salud

Estados Unidos estaba en conversaciones con Canadá con la esperanza de que Trudeau pudiera asistir, pero un alto funcionario de la Administración dijo que el primer ministro tenía múltiples conflictos de horarios. Las regulaciones sanitarias para los viajes de los canadienses durante la pandemia de covid-19 también fueron un factor, dijo el funcionario.

El Gobierno de Trudeau presentará el miércoles una muy esperada actualización presupuestaria que proporcionará una contabilidad del gasto reciente relacionado con el virus.

El primer ministro dijo el viernes que estaba decidiendo si asistir debido a las preocupaciones en torno a la pandemia, la cual ha dificultado que los líderes mundiales se reúnan en persona en los últimos meses.

La frontera de Canadá con Estados Unidos permanece cerrada a todos los viajes no esenciales y cualquier viajero debe permanecer en cuarentena durante dos semanas al ingresar a la nación del norte. Trudeau habría tenido que seguir este procedimiento o enfrentar una reacción política en su país por ignorar las reglas de su Gobierno.

Trudeau ha pedido hablar con Trump por teléfono sobre el acuerdo, conocido como T-MEC, que entrará en vigencia, dijo el funcionario estadounidense.

Pronóstico de AMLO

López Obrador dijo que hablaría con Trudeau por teléfono y que la relación entre los socios menores del renovado acuerdo de libre comercio de América del Norte sigue siendo sólida.

Debido al acuerdo, alcanzado después de más de un año de intensas negociaciones, “vendrá más inversión” a México, dijo López Obrador en Ciudad de México. “Ese es mi pronóstico también en un momento en que necesitamos impulsar el crecimiento, para reactivar la economía”.

López Obrador agregó que el T-MEC –negociado por la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto– también protegerá los derechos de los trabajadores en los tres países, algo que según él no se habría hecho anteriormente.

El viaje a Washington será la primera visita de López Obrador al extranjero desde que asumió el cargo en 2018. Está programado para partir el martes y volverá a México el 9 de julio.

