Tottenham supera por la mínima a Everton y apura sus chances de Europa

El Tottenham (8º) superó por la mínima (1-0) al Everton (11º) y suma tres puntos que le mantienen en la carrera por las plazas europeas para la próxima temporada, a falta de cinco jornadas para el final.

Con esos 15 puntos en juego, el Tottenham suma 48, a nueve de la cuarta plaza que ocupa el Chelsea (4º), la última que da acceso a jugar la próxima Liga de Campeones... o a siete del Manchester United, que ocupa el quinto puesto, que podría clasificar para la próxima 'Champions' si se confirma la sanción al Manchester City (2º) por incumplir el 'fair-play' financiero.

"No podemos perder más puntos. Es importante tratar de hacer una serie (de victorias consecutivas) y mantener la regularidad. Esta noche fue 1-0, pero fue suficiente. Lo más importante es que no hayamos concedido goles y el esfuerzo colectivo", declaró tras el partido el entrenador del Tottenham, el portugués José Mourinho.

En cambio, para el Everton (11º con 44 puntos) la temporada parece acabada, al no peligrar para el descenso y al no tener posibilidades de jugar en Europa la próxima temporada.

El partido se decidió con el único gol del partido, anotado en su propia portería por el defensa Michael Keane, cuando un disparo del argentino Giovanni Lo Celso le pegó en el pecho al defensor y cambió la trayectoria de la pelota, engañando a su portero (24).

El encuentro, poco vistoso y con escasas ocasiones, estuvo marcado por un incidente que ocurrió cuando los futbolistas se iban al vestuario en el descanso y el arquero francés de los 'Spurs' Hugo Lloris y su compañero surcoreano Son Heung-min se enzarzaron en una acalorada discusión y tuvieron que ser separados por otros jugadores.

Al parecer, al portero francés y capitán de los 'Spurs' no le gustó la poca implicación del delantero asiático en una acción ocurrida poco antes, en la que el Everton estuvo muy cerca de empatar con un remate del brasileño Richarlison que salió lamiendo el palo (45).

Tras el pitido del colegiado señalando el descanso, Lloris se recorrió la mitad de la cancha corriendo para reprochar a Son su actitud.

- Altercado entre Lloris y Son -

En el vestuario debieron resolver sus diferencias, ya que ambos jugadores saltaron a la cancha juntos para el segundo periodo y se abrazaron tras confirmarse la victoria al final del partido.

"Lo que ha pasado entre Sonny y yo son cosas que a veces ocurren en el fútbol, pero no hay ningún problema. Lo habéis visto al final del partido, estamos más que felices de estar en este equipo y de haber ganado los tres puntos", explicó tras el partido Lloris.

"Sí, conceder una ocasión (de gol) a unos segundos del descanso porque no se ha presionado correctamente, sí, me molesta. Pero es parte del fútbol, no es un problema y se pasa a otra cosa", precisó.

Fiel a su filosofía, el técnico José Mourinho se tomó el incidente como algo positivo: "En el descanso les he dicho que con este tipo de reacción, no tenía dudas de que en la segunda parte iban a ser solidarios hasta el final".

Y sorprendió al responsabilizarse de lo ocurrido. "He criticado a mis jugadores por no ser, para mí, suficientemente críticos unos con otros. Les he pedido de ser más exigentes y de presionar a los compañeros para que haya este espíritu de equipo en el que damos todo por los otros".

"Es algo importante para que el equipo crezca, porque hacen falta fuertes personalidades, por lo que estoy muy contento", concluyó 'The Special One'.

