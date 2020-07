Tenis.-La ATP anuncia ajustes en los rankings por la pandemia de coronavirus

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La ATP ha anunciado que este lunes los ajustes que se realizarán en los rankings una vez se reanude la competición tras el parón por la pandemia de coronavirus, y ha informado de que las clasificaciones cubrirán ahora un período de 22 meses, de marzo de 2019 a diciembre de 2020, para garantizar la "equidad" y la "estabilidad" a los tenistas.



Tradicionalmente, el ranking ATP a final de año se basa en calcular, para cada jugador, sus puntos totales en los cuatro 'Grand Slams', los ocho eventos obligatorios ATP Masters 1000 y las Finales ATP en el periodo del ranking, además de sus mejores seis resultados en todos los ATP 500, ATP 250, ATP Challenger Tour y torneos Futures, un sistema conocido como 'los 18 Mejores'.



En previsión del regreso de las competiciones en agosto, los rankings cubrirán ahora un período de 22 meses, de marzo de 2019 a diciembre de 2020). Las clasificaciones se congelaron desde el 16 de marzo de 2020, pocos días después de que se suspendiera el ATP Tour debido a la pandemia de COVID-19.



Según informa la ATP, el sistema revisado de clasificación busca "proporcionar flexibilidad y equidad a los jugadores ante el número condensado de puntos disponibles en el calendario provisional", ""proporcionar estabilidad a los jugadores que no pueden o prefieren no competir en 2020 por salud o seguridad", "proporcionar un sistema que pueda adaptarse a más cambios en el calendario si es necesario", "recompensar a los jugadores que logren buenos resultados en la reanudación" y "mantener el principio de defensa de los puntos semana a semana en 2021".



En esta clasificación en base a 22 meses, el ranking de cada jugador estará compuesto "por sus mejores 18 resultados -entre 'Grand Slam', Masters 1000, Finales ATP y seis mejores resultados de ATP 250 y 500- entre marzo de 2019 y diciembre de 2020".



Además, un tenista "no podrá contar el mismo torneo dos veces en sus '18 Mejores'; por ejemplo, un jugador que jugó el Mutua Madrid Open en 2019 y vuelve a jugar Madrid en 2020, solo podrá contar con el mejor de esos dos resultados.



Por otra parte, los puntos de torneos añadidos en 2020 que formen parte de los '18 Mejores' para un jugador permanecerán en el ranking del tenista durante 52 semanas o hasta que el evento en cuestión sea celebrado de nuevo en 2021, aquello que ocurra primero.



Los cambios temporales en el sistema de ranking han sido realizados tras consultas con los cuatro torneos del 'Grand Slam' y la Federación Internacional de Tenis (ITF). Si la temporada 2021 se viera afectada por la COVID-19, se podrían valorar "nuevos ajustes".



En cuanto a las Finales ATP 2020, los rankings determinarán los clasificados individuales. Los puntos logrados durante ese torneo no contarán para la clasificación de un jugador en 2020, "asegurando una igualdad de oportunidades para la clasificación en 2020". En dobles, el ranking seguirá siendo empleado para determinar qué ocho parejas acceden a Londres.