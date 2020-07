Temple viajará a Orlando pero dice que siente "ansiedad nerviosa"

Vista del complejo deportivo Disney World's ESPN Wide World en Kissimmee, Florida. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Garrett Temple, de los Nets de Brooklyn, se comprometió a hacer el viaje a Orlando para reiniciar la temporada, pero dijo que sabe que será incómodo para los jugadores estar en la burbuja, y que realizar el viaje le provoca una "ansiedad nerviosa".

"No hay forma de sentirse cómodo cuando piensas dónde estarás, por la cantidad de tiempo que estarás allí y por las restricciones que tienes allí", dijo Temple el domingo por la tarde.

Agregó que "La cuestión de que estemos cómodos; ese no será el caso en absoluto. Tendremos que adaptarnos. Nos cansaremos de ello. Pero de ninguna manera, nadie se sentirá cómodo, ya sea en la cancha o fuera de la cancha, durante el tiempo libre o no".

Temple dijo que consideró brevemente no jugar en el reinicio de la NBA, pero finalmente decidió que era importante participar para continuar ganando un sueldo y crear conciencia sobre la justicia social y los problemas de brutalidad policial.

"Creo que utilizamos la situación que está en la burbuja como una forma de continuar presionando porque habrá muchos ojos mirando estos juegos de baloncesto", dijo Temple.

El jugador, que es vicepresidente de la NBPA, participó en varias de las llamadas exclusivas para jugadores en las que éstos expresaron su preocupación por el reinicio de Orlando.

Dijo que no estaba sorprendido de que, incluso después de que los representantes sindicales votaron para aprobar el plan de reinicio de la liga, había jugadores que dudaban ir.

"Mucha gente ha tenido dudas. Me imagino que más de la mitad de la liga, de los jugadores que van a ir, han tenido dudas", dijo Temple.

Agregó que "Tenemos reuniones y, a veces, la gente no habla, ya sean jóvenes que simplemente no tienen ganas de hablar frente a un grupo".

Temple, cuya prometida, Kara McCullough, está embarazada de su primer hijo, que nacerá a mediados de septiembre, dijo que dejaría la burbuja para asistir al nacimiento si los Nets todavía están jugando.

Los playoffs están programados para comenzar a mediados de agosto, y los Nets son actualmente séptimos clasificados en la Conferencia Este.

Los Nets tendrían una batalla cuesta arriba para seguir jugando a mediados de septiembre, cuando las finales de la conferencia están programadas para comenzar.