Tebas: La señal TV con público virtual se ha visto seis veces más que la real

El presidente de la La Liga Española, Javier Tebas. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Madrid, 6 jul (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes en el foro 'WFS Live' que la señal de televisión de los partidos de la competición con público y sonido recreados por realidad virtual se ha visto "hasta seis veces más" en España que el canal que ofrecía la imagen y sonido real del estadio.

"En España, dependiendo de los partidos, seis veces más ven la realidad virtual que el sonido del estadio", aseguró el presidente de LaLiga durante una entrevista que inauguró la semana de conferencias 'WFS Life', el congreso digital organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario Ronaldo Nazário, presidente del Real Valladolid.

Tebas explicó que esta innovación tecnológica, que ha permitido recrear la presencia de espectadores sobre las gradas vacías e incorporar sonido similar al del público a las retransmisiones de televisión en la reanudación de la competición tras la pandemia, ha sido "muy importante" en el retorno del fútbol español.

"Yo sé que en muchos lugares ha generado vértigo, todo lo que es nuevo genera mucho vértigo. Nosotros tomamos la decisión, no arriesgada porque tenías dos canales, pero a nivel internacional no, y las felicitaciones que hemos tenido han sido muy importantes, de casi todos los operadores, y estoy convencido que hay muchos sitios que se deben pensar que hay gente en los estadios", añadió.

El ejecutivo de la patronal de clubes profesionales españoles aseguró que LaLiga ha sido "el primer espectáculo en directo en el mundo" que incorporado "realidad virtual en directo", ya que el cine o las series de televisión lo habían hecho sin emitir en directo y ha recordado que a nivel internacional no ha habido dos canales, sino solo uno, el que incorpora público virtual.

A falta de cuatro jornadas para finalizar la competición, Tebas se mostró confiado en que podrán acabar los campeonatos, aunque admitió que le inquietan los rebrotes que puedan "generar alarma", y dijo que haber conseguido retomar el campeonato no es el logro más importante de su etapa de siete años al frente de LaLiga, ya que el control económico y la venta centralizada de derechos audiovisuales han sido "dos hitos muy necesarios" para la patronal.

SIN LA REANUDACIÓN DE LALIGA SE HUBIERAN PERDIDO 1.100 MILLONES

El dirigente dijo que si hubieran cancelado la competición hubiesen perdido "algo más de 1.100 millones de euros solo hasta el 30 de junio" en un sector en el que el margen de beneficios "no es muy elevado" porque "gran parte va a los salarios de los jugadores o a la estructura o reforma de estadios".

También desveló que doce o trece clubes se acogieron a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 39 de los 42 clubes entre Primera y Segunda llegaron a acuerdos con sus jugadores para reducir sus salarios en función de si se volvía o no a jugar, y si se hacía con público o a puerta cerrada.

"Eso ha ayudado a que la crisis por estar sin público, que ha afectado a patrocinadores, haya disminuido algo. Si podíamos estar afectados en 460, 500 millones de euros, a lo mejor esta realidad nos va a dejar en 200 millones menos", explicó Tebas.

No obstante, el presidente de LaLiga pronosticó una recuperación económica para los clubes de fútbol a largo plazo, "dentro de tres temporadas o menos", siempre y cuando haya una vacuna contra la COVID-19 que permita volver a los estadios.

"El fútbol volverá a lo que ha sido, cuando se encuentre la vacuna quizás tardaremos un año más, pero la gente volver a los estadios, volveremos a la pasión del fútbol, las retransmisiones audiovisuales lo mismo, los valores económicos volverán a estar en lo que han estado, no va a cambiar mucho", auguró.

En el futuro inmediato, el del próximo mercado de fichajes, Tebas consideró que si hay operaciones importantes serán "trueques" de jugadores entre clubes, y que si el curso pasado entre las cinco grandes ligas se movieron 3.200 millones en traspasos, en el próximo mercado "no pasaremos de 700" y será "imposible" ver fichajes de más 100 millones de euros.

LaLiga ha modificado algunos aspectos de su mecanismo de control económico a los clubes "pero no para ser más laxos, sino para que entre más inversiones", así como para dar más garantías a las entidades financieras que han facilitado préstamos a los clubes.

"El control económico no hay que cambiarlo. En Europa sé que ha habido un debate importante, algunos grandes clubes querían ser más laxos, y nosotros y la Bundesliga hemos defendido lo contrario, que no hay que ser más laxos, sino más rigurosos", añadió.

"SOLO SE HAN JUGADO SIETE PARTIDOS A MÁS DE 30 GRADOS"

Uno de los aspectos que ha generado más polémica durante esta reanudación han sido los horarios de los partidos, sobre los cuales Tebas aseguró que "sólo ha habido seis o siete partidos a más de 30 grados" y los que se han jugado a las 14.00 o las 17.00 "no han tenido más de 30 grados"

También sobre los encuentros de los lunes, un aspecto en el que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tienen un conflicto judicial pero en los que hubo acuerdo para jugar durante la reanudación tras la pandemia, Tebas dijo que estos encuentros han demostrado que el lunes es "un buen día para el fútbol y no perjudica al fútbol aficionado".

El presidente de la patronal defendió que elegir el día de juego es "un activo de los clubes" siempre que no coincida con las competiciones que organiza la RFEF.

"Nuestra obligación es gestionar eso para los clubes. Nosotros consideramos que (jugar los lunes) le da más valor a los derechos y si valen más, más dinero recibirá la RFEF y el CSD. Desde 2015 el CSD da 56 millones de euros a las federaciones y nosotros les damos 43, creo que es importante que se piense que esta industria necesita estos días para seguir dando valor", amplió.

Tebas le puso "un 9" al protocolo sanitario aplicado para la vuelta a la competición, aseguró que LaLiga es la única liga europea que se encarga de todos los viajes de los equipos y afirmó que otras competiciones como la NBA de baloncesto estadounidense les pidió los detalles de su protocolo para conocer cómo lo habían realizado.

Respecto a si se podrá acabar la actual temporada con aficionados en algún estadio, dijo que es "complicado" y que no le compete a la patronal, sino a las comunidades autónomas, responsables de las medidas sanitarias una vez concluido el estado de alarma por la pandemia.

"Dependerá de las comunidades autónomas, al final de esta temporada o al principio de la que viene. No es mi obsesión, mi obsesión es que se termine la temporada", dijo Tebas, que admitió que cuando los aficionados puedan regresar será "algo molesto" ya que solo podrá acudir el 30% del aforo y los aficionados tendrán que acudir a un asiento y hora determinados, además de con mascarilla.

LALIGA ESPERA QUE LA TEMPORADA 20-21 EMPIECE EL 12 DE SEPTIEMBRE

El dirigente de LaLiga dijo que espera que el inicio de la temporada 2020-21 sea el 12 de septiembre, aunque admitió que falta hablar con los sindicatos y con la Federación.

"Cuando volvamos a la competición, que espero que sea el 12 de septiembre, falta hablar con el sindicato y la Federación, tendremos protocolos de entrenamientos y partidos a puerta cerrada, por lo tanto seguirán utilizándose", aseguró Tebas.

En ese supuesto, LaLiga se plantea que los equipos que lleguen a las últimas rondas de las competiciones europeas que se disputarán en agosto (Liga de Campeones y Liga Europa) puedan incorporarse más tarde a la competición, aplazando sus partidos de las primeras jornadas para más adelante.

"Nos vamos a encontrar con una cuestión que ha pasado muchas veces en la Premier (League), un campeonato en el que no todos los equipos van en la misma jornada", añadió el ejecutivo de la patronal, que admitió que el próximo año será "complicado" en cuanto a las fechas durante esta primera charla del foro WFS Live.