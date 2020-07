Somalia.- La Policía de Somalia disuelve a tiros una protesta contra el aplazamiento electoral en Mogadiscio

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Policía somalí respondió por la fuerza y realizando disparos para disolver la manifestación que se produjo este domingo en Mogadiscio en contra del aplazamiento de las elecciones generales, que como muy pronto podrían celebrarse en el país en marzo de 2021 y no a finales de este año como se esperaba, según han informado este lunes los medios locales.



Según el diario 'Somali Guardian', cientos de manifestantes se echaron a las calles de la capital y desfilaron por el centro, cerca de la Estatua del Soldado Desconocido, antes de que se dispersaran las fuerzas de seguridad y realizaran disparos con munición real, sin que haya datos de víctimas.



El diario 'Horn Observer' también ha informado de cientos de manifestantes contra la eventual prolongación del mandato del presidente, Mohamed Abdulahi 'Farmajo', y del Parlamento como resultado del aplazamiento electoral. Según el portal Garowe Online, algunos de los asistentes incluso reclamaron la dimisión del mandatario, al que acusan de "incompetencia".



De acuerdo con estos medios, varias personas fueron detenidas y algunos periodistas vieron confiscados sus equipos mientras realizaban la cobertura de la protesta. Universal TV informó de hecho de que uno de sus reporteros figura entre los arrestados.



El sábado, un grupo de unos 70 ciudadanos destacado, intelectuales y políticos había publicado un manifiesto en el que reclamaban elecciones según el calendario previsto un diálogo entre el Gobierno federal y los de los distintos estados con el fin de evitar un conflicto político en el país.



Según recuerda Garowe Online, este es el segundo manifiesto de este tipo emitido en la historia de Somalia. En 1990 ya hubo otro dirigido al entonces presidente, Siad Barré, quien lo desoyó y terminó siendo derrocado un año después. El presidente somalí ha llamado al diálogo, pero las conversaciones que debían arrancar este domingo no lo han hecho tras desmarcarse Puntlandia.



La Comisión Electoral anunció recientemente que si se quiere realizar elecciones por sufragio universal, como estaba previsto, entonces los comicios no podrán celebrarse como muy pronto en marzo o en agosto si se quiere optar por el voto electrónico. Desde la oposición, se rechaza este aplazamiento, ya que supone prorrogar el mandato actual del presidente.