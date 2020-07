Serbia y Kosovo reanundarán domingo diálogo bajo la égida de la UE

Los líderes de Serbia y Kosovo mantendrán el domingo en Bruselas su primera reunión desde 2018 en el marco de los esfuerzos de la Unión Europea (UE) para relanzar el diálogo entre ambos, anunció este lunes la diplomacia europea.

"Se reanudarán los debates y la labor de llegar a un acuerdo amplio y jurídicamente vinculante sobre la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo", anunció el portavoz de la diplomacia europea, Peter Stano.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, se reunirán el domingo en Bruselas, el primero bajo la égida de la UE desde noviembre de 2018 para examinar "los asuntos pendientes", precisó Stano.

La reunión, con la participación del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tendrá lugar dos días después de una cumbre por videoconferencia entre ambos países, bajo la égida de Francia, Alemania y la UE para relanzar el diálogo.

"Son eventos complementarios, se retroalimentan", precisó el vocero comunitario, subrayando que "todas las cosas" que realizan la UE y sus países miembros cuentan "con un objetivo común". "No es una coincidencia", agregó.

Dos décadas después de la última de las guerras que condujeron a la desintegración de Yugoslavia (1998-1999), Belgrado sigue sin reconocer la independencia proclamada en 2008 por su otrora provincia, Kosovo.

La UE ha hecho de la normalización de las relaciones entre ambos vecinos una prioridad, en nombre del desarrollo económico y de su eventual futura integración en el bloque europeo.

Serbia negocia ya la adhesión, pero no así Kosovo, que no cuenta con una posición unánime de los 27. España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre no reconocen la independencia unilateral de este territorio.

Washington aplazó por su parte una cumbre entre Serbia y Kosovo en junio después que el presidente kosovar, Hashim Thaçi, fuera acusado de crímenes de guerra en el conflicto con Serbia (1998-1999) por los fiscales del tribunal especial de La Haya.

