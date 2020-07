Ruiz Esparza asegura que Menotti abrió el mundo a la selección mexicana

El director de selecciones nacionales y entrenador campeón el mundo en Argentina 1978, César Luis Menotti, participa en una rueda de prensa en las instalaciones de la AFA en Buenos Aires (Argentina). EFE/Sebastian Meresman/Archivo

Puebla (México) 6 jul (EFE).- Roberto Ruiz Esparza, defensa del la selección mexicana a finales del siglo pasado, aseguró este lunes que el entrenador argentino César Luis Menotti fue quien abrió el mundo al tri, cuando lo dirigió once meses entre 1991 y 1992.

"Lo primero que hizo Menotti fue asesorarse con los técnicos que conocía y formó una selección con gente nueva a los que nos dio confianza. Quería que jugáramos fuera de América, le interesaba llevarnos a Europa, decía que el Estadio Azteca cobijaba al jugador mexicano porque impresionaba a varios rivales", señaló Ruiz Esparza a Efe.

César Luis Menotti, campeón del mundo como entrenador de Argentina en 1978, llegó a México en un momento convulso, pues el Tri salía de una suspensión por parte de la FIFA de dos años sin participar en competencias internacionales a partir de 1988, lo que le impidió jugar eliminatorias mundialistas.

Ruiz Esparza, defensa central por entonces, rememoró que con Menotti el panorama mundial se abrió para México y tuvieron partidos de corte internacional de alto calibre.

"Él quería jugar con selecciones complicadas en sus propios países. Fuimos a la despedida de Rudi Voller contra Alemania y empatamos 1-1, por poner un ejemplo. Menotti quería que jugáramos al fútbol para adelante, trabajaba el 'pressing' y el achique, reflejó hacia afuera una selección que no tenía miedo", agregó.

El cambio mental que ocurrió con César Luis Menotti repercutió, en opinión de Roberto Ruiz Esparza, en los entrenadores mexicanos que buscaron trabajar mejor y demostrar su valía.

"Había técnicos mexicanos extraordinarios que en cuestión táctica eran superiores, como Manolo Lapuente o Miguel Mejía Baron, hombres de personalidad, pero en ese momento el cambio de mentalidad le picó el orgullo a los técnicos mexicanos", dijo.

Recordó que con Menotti se programaron concentraciones con la selección de hasta un mes y se acabaron los juegos amistosos en Estados Unidos para cambiarlos por partidos en Europa, además de que se logró la validez para jugar la Copa América en la Conmebol.

"Se ordenó el tema federativo y México logró dar pasos hacia adelante. El golpe fue duro pero las cosas mejoraron, se presentaron selecciones competitivas jugando partidos extraordinarios, el escaparate fue diferente, la selección fue otra, se buscaba ganar y no defenderse, hubo un cambio a partir de César Luis Menotti", concluyó.