Royal Mint del Reino Unido celebra a cantante Elton John con nueva moneda conmemorativa

LONDRES, 6 jul (Reuters) - Elton John se convirtió el lunes en el segundo artista en ser honrado por la Royal Mint del Reino Unido con una moneda conmemorativa que rinde homenaje al cantante y compositor británico.

La moneda, diseñada por el artista Bradley Morgan Johnson, representa el distintivo sombrero de paja de John y sus características gafas con unas de notas musicales.

"Realmente es un honor fabuloso ser reconocido de esta manera", dijo John, de 73 años.

"Los últimos años han contenido algunos de los momentos más memorables de mi carrera y éste es otro hito verdaderamente humilde en mi viaje", agregó.

John, quien fue nombrado caballero en 1998, es el segundo artista en ser homenajeado bajo la serie Leyendas de la Música de la Royal Mint, después de la banda de rock Queen.

El músico ha vendido más de 250 millones de discos, con éxitos como "Candle in the Wind", "Your Song" y "Bennie and the Jets".

John debió posponer una larga gira de despedida debido a la pandemia del COVID-19.

La Royal Mint también dijo que estaba trabajando con John para crear una pieza especial para coleccionistas que se subastaría más adelante en el año para recaudar dinero para caridad, en momentos en que muchos en el sector están atravesando una situación difícil. (Reporte de Alistair Smout. Editado en español por Lucila Sigal)