Rodri se resiste a confirmar su relación con Adara Molinero

02/07/2020 Rodri Fuertes sale del gimnasio en la capital madrileña con unas llamativas gafas de sol EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Rodri Fuertes va por su camino y, pese a que Adara ha confirmado su relación con el influencer en una jugosa exclusiva en la revista "Lecturas" y posteriormente ha hablado de él en el programa "Sálvame Deluxe", el joven sigue sin querer decir nada sobre este noviazgo. Y es que ajeno a todo el revuelo mediático que conlleva su romance con la madrileña, Rodri prefiere no comentar nada sobre su vida privada.



El novio de Adara, con look deportivo, salía del gimnasio y, una vez más, ha asegurado a nuestras cámaras que está "muy bien" pero "no voy a decir nada". Rodri, repitiendo todo el rato la misma frase y agradeciendo el interés de la prensa, deja en el aire la duda de si le ha molestado que su chica haya hablado de él y de su relación en televisión.