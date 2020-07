Raquel, tía de Fani Carbajo, quita hierro a la discusión de su sobrina con Christopher en "La casa fuerte"

27/05/2020 Fani Carbajo y Christopher, de cena por Madrid poco antes de entrar en "La casa fuerte" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Este fin de semana Raquel, la polémica tía de Fani Carbajo - que salió en diferentes programas de Telecinco asegurando que su sobrina habia ejercido el oficio más antiguo del mundo -, se ha vuelto a convertir en protagonista.



El motivo no es otro que las declaraciones que ha hecho su sobrina Marta acusando a su tía de mantener relaciones con su novio, con el que tenía una relación de ocho años. Lejos de negarlo, Raquel asegura no saber quien es su sobrina: "no se quien es esa chica". "No tengo nada que hablar, es que paso de esa chica totalmente. Para mí como si no existiera", afirma.



La tía de Fani quita además hierro a la fuerte discusión que han tenido su sobrina y Christopher en "La casa fuerte" que por poco termina con el abandono del joven: "una discusión como otra cualquiera, no pasa nada. Han tenido muchas de esas". Contundente, cree que la polémica pareja seguirá adelante con sus planes de boda: "si, si, si".