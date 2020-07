Rafa Márquez lamenta desaparición de la Liga de Ascenso del fútbol mexicano

El exfutbolista mexicano Rafael Márquez. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 6 jul (EFE).- El mexicano Rafael Márquez, quien jugó cinco mundiales con el Tri, lamentó este lunes la decisión de los directivos de la liga mexicana de cancelar la Liga de Ascenso.

El exjugador señaló que en el fútbol mexicano no hay objetivo de crecimiento como sucede con otras ligas como la estadounidense, que tienen menos tiempo de actividad.

"Me da tristeza cómo se maneja el fútbol mexicano. Vemos otras ligas como la MLS que en cada momento está mejor y si no nos ha superado seguramente nos va a pasar. Tiene una organización seria y aquí son diferentes, no piensan en un mismo objetivo", dijo tras presentar su academia de fútbol.

Márquez, quien fue director deportivo del Atlas, señaló que los intereses económicos que hay detrás del balompié mexicano afectan el nivel que pudieran llegar a tener los clubes. "Cada vez existen más puntos que perjudican más que benefician al desarrollo del fútbol, son decisiones económicas las que se toman", indicó.

En abril pasado los miembros de la Federación Mexicana de Fútbol decidieron suspender durante seis años el ascenso y descenso y convertir a la segunda división en una Liga que funcione como un semillero juvenil y subsidiar con unos 800.500 dólares a los 12 equipos que la formaban.

El exdefensa del Barcelona, el Mónaco y el Hellas Verona presentó este lunes su academia de fútbol en Guadalajara en la que busca formar a niñas y niños y transmitirles los valores que lo llevaron a jugar cinco mundiales.

"Queremos impulsar valores importantes a través del fútbol, tengo un compromiso y responsabilidad con la sociedad y el fútbol que tanto me ha dado tener una academia", dijo Márquez en conferencia de prensa.

Señaló que la academia podría iniciar actividades a mediados de septiembre próximo si la contingencia sanitaria por la COVID-19 lo permite.

Uno de los objetivos es impulsar la equidad de género al darles las mismas oportunidades a niñas y niños entre 6 y 16 años de edad, señaló.

El exjugador, retirado desde 2018, anunció que este proyecto será dirigido por Efraín Flores, quien ha entrenado a Chivas, Atlas y León, además de ser el técnico interino de la selección mexicana en 2010.

"Su trayectoria es extensa y estará también respaldando la metodología para desarrollar jugadores, personas y lo más importante es que el joven disfrute lo que va a hacer", concluyó.