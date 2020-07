Previa del partido: US Lecce recibe en casa a Lazio

El próximo martes a las 12:30 tendrá lugar en el Stadio Via del Mar el duelo entre US Lecce y Lazio en el partido correspondiente a la jornada número 31 de la Serie A.

US Lecce encara con ilusión de recuperar puntos en el partido que corresponde a la trigésimo primera jornada después de sufrir una derrota contra Sassuolo en el encuentro anterior por un resultado de 4-2. Desde que ha comenzado la competición, los locales han ganado seis de los 30 partidos jugados hasta la fecha, con una racha de 38 tantos a favor y 70 en contra.

Respecto al equipo visitante, Lazio sufrió una derrota ante AC Milan en el último partido (3-0), por lo que espera terminar con su mala racha y redirigir su trayectoria en el torneo.

En cuanto al desempeño en su estadio, US Lecce tiene un balance de dos victorias, ocho derrotas y cinco empates en 15 partidos jugados como local, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. En el papel de visitante, Lazio tiene un balance de nueve victorias, tres derrotas y dos empates en 14 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con US Lecce para llevarse la victoria.

En el pasado han existido otros enfrentamientos en el Stadio Via del Mar y los resultados son de siete derrotas y un empate a favor de US Lecce. A su vez, el equipo visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competición, puesto que lleva tres encuentros seguidos ganando en el estadio de US Lecce. La última vez que jugaron US Lecce y Lazio en este torneo fue en noviembre de 2019 y el encuentro finalizó con un 4-2 a favor de Lazio.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que el equipo visitante está por delante de US Lecce con una diferencia de 43 puntos. US Lecce cuenta con 25 puntos en el casillero, situándose en el decimoctavo lugar. En cuanto al equipo visitante, Lazio, se sitúa en segunda posición con 68 puntos.