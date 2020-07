Portaltic.-El navegador DuckDuckGo vuelve a estar disponible en India tras su bloqueo en el país

29/11/2019 Buscador DuckDuckGo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DUCKDUCKGO



MADRID, 6 (Portaltic/EP)



El navegador DuckDuckGo ha vuelto a estar disponible en India, después de que muchos usuarios del país afirmaran que no podían acceder a él desde el pasado 1 de julio.



La compañía ha confirmado a través de su cuenta oficial en Twitter que sus servicios han sido restaurados en India, aunque se desconoce el motivo por el que fueron bloqueados.



Sin embargo, todavía hay algunos ISP que no han restaurado por completo el acceso, ya que ACT Fibernet y Vodafone siguen bloqueándolo, según ha informado Android Police.



El Gobierno de India anunció a finales de junio la prohibición de más de 50 aplicaciones procedentes de China que considera "perjudiciales" para el país y su población, entre las que se encuentran la red social musical TikTok y aplicaciones de Xiaomi.



El navegador DuckDuckGo no se encontraba en la lista de aplicaciones prohibidas por el Gobierno indio, por lo que podría haber sido bloqueado por error.