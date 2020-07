Otra vez Ramos, respeto al Madrid y la profundidad de plantilla

Los jugadores del Real Madrid Thibaut Courtois (d) Carlos Casemiro (c) y Sergio Ramos celebran la victoria ante el Athletic de Bilbao, correspondiente a la jornada 34 de La Liga disputado este domingo en San Mamés. EFE/Luis Tejido.

Madrid, 6 jun (EFE).- El Real Madrid logró este domingo su séptima victoria consecutiva, pleno tras el parón debido al coronavirus, al imponerse al Athletic de Bilbao (0-1) con otro gol del capitán Sergio Ramos, infalible desde el punto de penalti y a un tanto de ser centenario, con la portería a cero y con el técnico francés Zinedine Zidane pidiendo respeto para los suyos, que lideran LaLiga Santander con cuatro puntos de ventaja, más 'golaverage', sobre el FC Barcelona.

Las claves del séptimo triunfo madridista consecutivo:

1. Otra vez, Sergio Ramos. A uno de los 100 goles.

"En esos momentos de tanta tensión es cuando más cómodo me encuentro. Creo que soy el idóneo para asumir esa responsabilidad y lo haría encantado una vez más", dijo el capitán al finalizar el partido. Una frase que le define a la perfección.

Ramos volvió a anotar desde los once metros, por vigésima vez consecutiva, el que fue su quinto tanto en los siete partidos tras el parón; 12º en la temporada -diez en LaLiga Santander-. Los dos últimos, claves para sumar tres puntos frente al Getafe y el Athletic en dos duelos muy complicados.

Con su gol, Ramos se coloca con 99 goles en su carrera, a tan solo uno de ser centenario. No estará el viernes (22:00) frente al Alavés, por acumulación de tarjetas, pero le quedarán tres partidos de Liga, más la Champions, para cerrar la temporada llegando a las 100 dianas.

2. Respeto al Real Madrid

Otro partido más en el que estuvo presente la polémica en torno al sistema de videoarbitraje (VAR), merced a un pisotón de Ramos a Raúl García dentro del área, una acción en la que el futbolista del Madrid asegura que el del Athletic estaba detrás y que no lo vio.

Zidane, "cansado" de que se quiera justificar el liderato de su equipo por el criterio arbitral, pidió respeto para los suyos en rueda de prensa: "Parece que ganamos por los árbitros, pero no es así".

3. La solidez defensiva marca el camino al título

Vigésimo partido sin recibir goles para el belga Thibaut Courtois. Una solidez defensiva que está marcando el camino del Real Madrid para lograr la 3ª Liga de su historia. Los equipos campeones se construyen desde atrás y, tras un inicio de temporada dubitativo, el Madrid basa su gran rendimiento en su solidez defensiva.

Courtois sacó un remate en el minuto 16 a Raúl García y otro en el m.54 a Iñaki Williams que le acercan al Zamora como portero menos goleado de LaLiga Santander; el último guardameta del conjunto blanco que lo logró fue Iker Casillas, en 2008.

4. Militao, momento clave

El golpe cervical que sufrió el galo Raphael Varane frente al Getafe le abrió las puertas del equipo al brasileño Éder Militao. Contra el Getafe dejó dudas, quizá por salir frío al terreno de juego, pero contra el Athletic demostró por qué le fichó el Madrid el pasado verano. Se midió al espacio con uno de los futbolistas más rápidos del campeonato nacional, como Iñaki Williams, y por arriba con un experto en estos lances como Raúl García.

Salió victorioso y el Madrid no notó la ausencia de un Varane que estaba rindiendo a gran nivel. El próximo viernes frente al Alavés volverá a ser de la partida ya que su "ídolo", como expresó en redes sociales tras el partido, Sergio Ramos, se lo perderá por sanción.

5. La profundidad de plantilla gana ligas

Acertar una alineación de Zidane en el fútbol precoronavirus era complicado, pero en este sinfín de partidos se ha convertido en imposible.

Contra el Athletic, el español Marco Asensio y el brasileño Rodrygo Goes pasaron de revulsivos a titulares. Toni Kroos rotó en el centro del campo dando entrada al uruguayo Fede Valverde, quien fue clave cuando el Madrid propuso una presión alta.

Esta cantidad de opciones para confeccionar el equipo es una de las claves de las siete victorias en siete partidos, con encuentros cada tres días. Solo el colombiano James Rodríguez, quien ayer no quiso entrar en la convocatoria y con su futuro lejos del Madrid, y el galés Gareth Bale, quien no juega desde hace cuatro partidos y solo acumula 100 minutos tras el parón, parecen fuera de los planes de Zidane.

Óscar Maya Belchí