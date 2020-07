México.- Detienen a tres personas relacionadas con la masacre de Irapuato de la que 'El Marro' se desvincula

02/07/2020 02 July 2020, Mexico, Irapuato: People decorate the coffin of a victim who was killed in an attack on a drug rehab facility, during which at least 24 people were shot dead. Photo: Rodrigo Cruz/dpa POLITICA INTERNACIONAL Rodrigo Cruz/dpa



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Guanajuato, en el centro de México, ha anunciado este domingo la detención de tres personas relacionadas con el "atroz crimen" que se llevó la vida de 27 personas en un centro de rehabilitación de Irapuato hace casi una semana, y en que sus asaltantes aseguraron actuar en nombre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', quien se ha desvinculado de dicho ataque.



"Se anuncia la identificación de tres de los principales imputados en tan atroz crimen, en contra de quienes se solicitaron los mandamientos judiciales correspondientes; ya se encuentran detenidos", ha señalado la Fiscalía a través de un comunicado.



Los supervivientes del ataque testificaron a las autoridades que los sicarios que irrumpieron fuertemente armados en el centro habían asegurado que estaban actuando bajo órdenes de 'El Marro'.



Las primeras pesquisas señalaron que el objetivo de los asaltantes era eliminar a un grupo de internos que pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación, enemistado con la banda criminal que lidera 'El Marro'.



No obstante, algunos medios mexicanos se han hecho eco de un audio en el que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima afirma no tener nada que ver con ese ataque, ni con otros asuntos que, dice, le han querido "enchalecar".



"Y yo les quiero hacer saber que no tuve ni madres que pinches ver", ha dicho 'El Marro', quien a su vez ha criticado a aquellos "ojetes" que están intentando "lavarle el coco a la gente" para hacerles creer que él estuvo envuelto en ese "pinche problema", pese a que no sabía de la existencia de ese "puto lugar".



El asalto al centro de rehabilitación se produjo el miércoles, después de que durante el fin de semana pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, con la colaboración de tres policías de Silao, en el estado de Guanajuato, asesinara a uno de los abogados de la madre de 'El Marro', mientras intentaban identificar a la mujer, que acababa de comparecer ante la justicia por su supuesta implicación en un caso de narcotráfico.