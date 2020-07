Malú y Albert Rivera están de celebración. Su hija Lucía cumple un mes

08/06/2020 Malú y Albert Rivera abandonando el hospital con la pequeña Lucía dos días después de su nacimiento EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Parece mentira, pero ya ha pasado un mes desde que Malú y Albert Rivera se convirtieron en padres de su primera hija. La pequeña Lucía llegaba al mundo el pasado seis de junio para completar la felicidad de la enamorada pareja y, de paso, volver a buen seguro su mundo del revés.



Treinta días después, y fieles a la discreción que les caracteriza, la cantante y el ex líder de Ciudadanos disfrutan de su pequeña en la intimidad de su hogar - de donde apenas han salido en las últimas semanas - por lo que no hemos podido ver a Lucía todavía. Ni Malú ni Albert han compartido en sus redes sociales, en las que no son especialmente activos, ninguna imagen de su hija en este primer mes de vida que, sin lugar a dudas, les habrá pasado volando.



En los últimos días mucho se ha rumoreado acerca del regreso al trabajo de Malú como fichaje estrella de "La Voz", volviendo dos años después y por todo lo alto a su labor de coach en el talent musical. De momento, no hay confirmación por parte de Atresmedia ni tampoco de la cantante. Volcada por completo en su hija Lucía, la madrileña está aprovechando al máximo los momentos junto a su pequeña antes de retomar su carrera musical.



Desde Chance, le deseamos a la pequeña y a sus famosos papás muchas felicidades por este primer mes de vida.