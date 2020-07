Los contagios de COVID-19 en la "burbuja" de Orlando forzarán a más aplazamientos

Vista del balón Adidas Nativo XXV, de la temporada 2020 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS). EFE/Alberto Domingo Carreiro/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 5 jul (EFE).- La pesadilla de los contagios al COVID-19 continúa dentro de la "burbuja" que la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos ha establecido en Orlado y fuentes cercanas a la organización confirmaron que tendrá que haber más partidos aplazados del "Torneo Regreso" que comienza a partir del miércoles.

Sin embargo, aunque existe una gran preocupación entre los directivos de la MLS, de momento se cree que los contagios no se han extendido y que están bajo control.

Está previsto que el miércoles se enfrenten los equipos de Orlando City contra el Inter Miami según lo programado como el partido inaugural de la competición que pondrá a los 26 equipos de la MLS en forma tras la suspensión de la temporada regular producida por la pandemia del coronavirus.

Pero ya no existe ninguna duda que otros partidos del calendario establecido para el torneo se retrasen debido a los casos de COVID-19.

La realidad es que una combinación de pruebas positivas que han retrasado el viaje de varios equipos y más pruebas positivas en los días posteriores a la llegada de los equipos a Orlando han retrasado el inicio de los entrenamientos y probablemente requerirán modificaciones en el calendario y también en los horarios.

Mientras, la MLS, a través de su vicecomisionado y presidente Mark Abbott, insiste que todos los protocolos integrales de salud y seguridad, que incluyen pruebas previas antes de haber viajado a Orlando se han cumplido en su totalidad.

"En consulta con expertos en enfermedades infecciosas y autoridades gubernamentales de salud, han permitido a la MLS la identificación temprana y al aislamiento de las personas infectadas que probablemente contrajeron el virus antes de viajar", explicó Abbott. "Su aislamiento ha sido completo de cara a que puedan recibir atención y garantizar que minimicemos el riesgo de transmisión a otros participantes".

El personal de la MLS dentro de la burbuja se prueba cada dos días. Si un individuo da positivo, será aislado hasta que un profesional médico lo autorice. El seguimiento de contactos se realiza para ver quién más podría estar en riesgo, con más personas en cuarentena.

De esta manera, el personal integrado con los equipos que se encuentran hospedados en el Swan y Dolphin Resort en Lake Buena Vista (Orlando) junto con un panel de expertos en enfermedades infecciosas, la liga no cree que actualmente la comunidad se haya extendido dentro del hotel MLS.

En cambio, la liga cree que toda la exposición a COVID-19 se originó en los mercados locales de los equipos, algo que tampoco está comprobado.

Desde que los equipos llegaron al Swan and Dolphin Resort, que es operado por Marriott y no Disney, el 90 por ciento del personal que trabaja en el recinto es evaluado de forma regular y el 100% de los conductores de transporte que llevan a los equipos.

El sábado por la noche, la MLS, informó que de 1.191 jugadores, entrenadores, árbitros y personal sometidos a pruebas del COVID-19 en Orlando, dos futbolísticas dieron positivo.

Sus equipos no fueron identificados. MLS proporciona actualizaciones de pruebas cada dos días, por lo que se espera que lo haga de nuevo mañana, lunes.

Anteriormente, la MLS ya había informado de los seis positivos la COVID-19 del FC Dallas, mientras que los Whitecaps de Vancouver confirmaron que tenían dos jugadores con resultado positivo.

Múltiples medios de comunicación informaron que otros cuatro jugadores del FC Dallas y un miembro del cuerpo técnico dieron positivo, lo que provocó el aplazamiento del partido del equipo tejano ante los Whitecaps.

Cualquier persona que resulte positiva es trasladada al aislamiento en una parte separada del hotel MLS y aquellos que han estado expuestos a la persona deben ponerse en cuarentena.

Los miembros expuestos de la delegación de un equipo se someten a pruebas durante 14 días consecutivos.

También se conoció que el equipo de Nashville SC tuvo cinco jugadores que dieron positivo al COVID-19 después de haber llegado a Orlando.

Como resultado de los requisitos de aislamiento, Dallas y Nashville no han podido realizar la capacitación del equipo, lo que significa que su preparación física y técnica estar muy lejos de ser la mejor.

Toronto FC y Colorado Rapids tuvieron que retrasar el viaje a Orlando, y TFC anunció que una persona de la delegación informó de los síntomas de COVID-19 y el equipo realizaría más pruebas antes de volar a Orlando.

Mientras que dos miembros de la delegación de Colorado dieron positivo el domingo, lo que provocó más pruebas y retrasó el viaje.

Todas las interrupciones en los viajes y el entrenamiento se traducirán en cambios en el horario del torneo, algo que no había previsto la MLS, como si lo ha hecho la NBA, que no comenzará la competición regular hasta el próximo 30 de julio.

MLS originalmente planeó seguir el mismo tipo de línea de tiempo, pero una fuente confirmó que alteró el calendario cuando los jugadores se quejaron de estar en cuarentena en Orlando durante un mes.

Sonia Salazar