LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

Lunes 6 de julio de 2020

PRIMERA PLANA

AMN-GEN EEUU-CANADA-MEXICO

TORONTO - El primer ministro canadiense Justin Trudeau rechaza la invitación de la Casa Blanca para celebrar el nuevo acuerdo regional de libre comercio en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CABILDEO

WASHINGTON - Cuarenta cabilderos con vínculos con el presidente Donald Trump ayudaron a clientes a obtener más de 10.000 millones de dólares en ayuda federal asignada a enfrentar el coronavirus, entre ellos cinco exfuncionarios de la administración cuya labor podría estar violando las normas, según un informe. Por Brian Slodysko. 456 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN ENNIO MORRICONE-DECESO

ROMA - Muere Ennio Morricone, laureado compositor italiano del emblemático spaguetti western “El bueno, el malo y el feo” y bandas sonoras de clásicos de mafiosos de Hollywood como “The Untouchables” y la épica “Once Upon A Time In America”. Tenía 91 años. Por Frances D’Emilio. 1.324 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-NICARAGUA

MANAGUA - Cuando los hospitales públicos de Nicaragua empezaron a ver en marzo los primeros casos de COVID-19, el personal médico se enfrentó a un doble desafío: atender una pandemia mortal en un sistema de salud pública en crisis y bajo un ambiente de terror que amenaza cualquier disidencia. En los pasillos de los hospitales las fotos de los “héroes y mártires” sandinistas se exhiben junto a las del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, cuyas miradas atentas parecen vigilar cada paso. “Ahí dentro todo es secreto”, dice a The Associated Press una anestesista con 24 años de experiencia despedida en junio. 1.424 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA CUARENTENA

BUENOS AIRES - Argentina es uno de los países que lleva más tiempo en cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus. Fue impuesta el 20 de marzo y no se sabe hasta cuándo se extenderá. En contraste con los efectos dañinos que provoca el encierro en la economía y la salud mental, muchos argentinos consideran al aislamiento un estado ideal o le han dado un sentido positivo al encierro. Por Débora Rey. 1.314 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-POL DOMINICANA-ELECCIONES

SANTO DOMINGO - Datos preliminares sitúan al empresario Luis Rodolfo Abinader como probable vencedor de las elecciones presidenciales en República Dominicana. Tras una campaña marcada por la pandemia del coronavirus, los dominicanos parecen haber evitado una segunda vuelta con su apoyo mayoritario al Partido Revolucionario Moderno. Por Martín José Adames Alcántara. 512 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-KIRCHNER EXSECRETARIO

BUENOS AIRES - El homicidio de un exsecretario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que fue testigo en una sonada causa sobre presunta corrupción en la que también está imputada la exmandataria desata una polémica entre la oposición y el gobierno.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-ELECCIONES-LATINOS

WASHINGTON - El Partido Demócrata recurre a modelos de población para tratar de ajustar más sus mensajes a las comunidades latinas de cara a las elecciones presidenciales. La iniciativa supone cambiar el acento de los anuncios o preparar argumentos distintos en función del origen de los posibles votantes. Por Bill Weissert. 1.083 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO UBER-POSTMATES

SILVER SPRING, Maryland - Uber adquiere la compañía de entrega de alimentos Postmates en un acuerdo de 2.650 millones de dólares en acciones. Uber y su división de entrega de alimentos Uber Eats ganarán terreno ante DoorDash, que controla un 37% del mercado en Estados Unidos. Uber Eats tenía una participación del 20% en el sector de entrega de alimentos antes del acuerdo con Postmates, y Grubhub un 30%. Por Matt Ott. 343 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA

BELGRADO, Serbia - Las fuerzas militares de Serbia montan un hospital de campaña para emergencias con capacidad de 500 camas al tiempo que la península de los Balcanes lucha por frenar un aumento de casos de coronavirus. Por Dusan Stojanovic y Mike Corder. 389 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-AUSTRALIA: Las autoridades cerrarán la frontera entre los dos estados más grandes del país debido a los contagios.

ASI-GEN HONG KONG

HONG KONG - El diplomático estadounidense de mayor rango en Hong Kong lamenta el empleo de la nueva ley de seguridad nacional del territorio semiautónomo chino para erosionar las “libertades fundamentales”. Por Zen Soo. 427 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN FILIPINAS-DERRAME

MANILA - Evacuadas más de 400 personas en un pueblo costero de Filipinas tras un derrame de combustible. Las autoridades investigan el incidente después de que una explosión accidental provocara el vertido de combustible de un barco que genera electricidad. 144 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT ESPAÑA-ARBITRAJES

MADRID - El Real Madrid empieza a palpitar el título de La Liga española y al mismo tiempo recrudecen las acusaciones de que se beneficia de los arbitrajes. Sus rivales se quejan, con el presidente del Barcelona Josep Bartomeu asegurando que el VAR no ha sido equitativo. Por Tales Azzoni. 640 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-GEN JAPON-PUBLICO

TOKIO - Las ligas profesionales de béisbol y fútbol en Japón permitirán el ingreso de aficionados a los estadios a partir de esta semana. La máxima cantidad serán los 5.000 espectadores o el 50% de la capacidad máxima, o la que sea la menor. Por Koji Ueda y Stephen Wade. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN DANNY TREJO

CIUDAD DE MÉXICO - Danny Trejo cree fielmente en las segundas oportunidades. Así lo constata el documental “Inmate #1: The Rise of Danny Trejo”, que retrata cómo cambió su vida de crimen y llegó a convertirse en un astro de Hollywood. El actor de origen mexicano conversa con The Associated Press. Por Berenice Bautista. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-CIN TOM HANKS

NUEVA YORK - Meses después de haber contraído y haberse recuperado del coronavirus, Tom Hanks estrena “Greyhound”, un thriller sobre la Segunda Guerra Mundial que escribió y protagoniza, y que Apple adquirió de Sony Pictures. Por Jake Coyle. 950 palabras. AP Foto.

ESP-ART CORONAVIRUS-REABRE EL LOUVRE

PARÍS - El Louvre reabre sus puertas, con limitación de aforo y mascarillas obligatorias. El museo confía en atraer visitantes cercanos ahora que la UE todavía está reabriendo sus fronteras. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

