Libia.- Mueren dos miembros de un equipo de desminado por la explosión de una mina antipersona al sur de Trípoli

Al menos dos miembros de un equipo de desminado murieron el domingo a causa de la explosión de una mina antipersona al sur de la capital de Libia, Trípoli, según ha confirmado el Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente.



La operación 'Volcán de Ira', lanzada para repeler la ofensiva de Jalifa Haftar contra la capital, ha indicado que el incidente tuvo lugar en Ain Zara y ha agregado que las víctimas eran miembros de la Fundación Campos Libres, tal y como ha recogido el diario 'The Libya Observer'.



La fundación indica en su página en Facebook que es una organización no gubernamental con sede en Trípoli creada en 2012 "por un grupo de personas con una preocupación compartida por la situación de los artefactos explosivos" en el país.



La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) acusó a principios de junio a las fuerzas de Haftar de usar minas antipersona y bombas trampa en el marco de su ofensiva sobre Trípoli, al tiempo que condenó el "inconcebible" uso de un armamento prohibido por el Derecho Internacional.



La ONG sospecha de combatientes afiliados a las fuerzas de Haftar, entre las que también combaten mercenarios extranjeros, y ha asegurado que estas milicias habrían dejado minas durante su retirada de distritos situados en la zona sur de Trípoli. El propio Haftar, sin embargo, se había comprometido públicamente a no utilizar este tipo de armas, precisamente por sus efectos indiscriminados sobre civiles.



El conflicto en Libia se recrudeció en abril de 2019, cuando las fuerzas lideradas por Haftar lanzaron una ofensiva para hacerse con Trípoli, sede del Gobierno de unidad, tras varios años de intentos infructuosos de lograr una solución política a la fragmentación en diversas administraciones tras la captura y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011.



Sin embargo, la intervención militar turca cambió las tornas y ha permitido a las fuerzas leales al Gobierno de Trípoli no solo romper el cerco sobre la capital, sino que han llegado hasta el centro de la costa del país y están a las puertas de la histórica región de Cirenaica, bastión de Haftar.