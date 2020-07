Líbano.- Amnistía pide el fin del "acoso" contra activistas y periodistas a través de las leyes sobre difamación

29/04/2020 Manifestantes en una protesta contra el Gobierno de Líbano por la crisis económica POLITICA INTERNACIONAL Marwa Tahtah/APA Images via ZUMA / DPA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha pedido este lunes a las autoridades libanesas que pongan fin al "acoso" contra activistas y periodistas a través del uso de las leyes contra la difamación, en el marco de las protestas que se suceden desde hace meses a causa de la grave crisis económica en el país.



La ONG ha detallado que desde el 17 de octubre ha revisado 75 casos en los que agencias de seguridad y el Ejército que no tienen autoridad para abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión han citado e interrogado a decenas de personas por críticas a las autoridades a través de las redes sociales.



"Las autoridades libanesas, incluidas las instituciones militares y de seguridad, deben dejar inmediatamente de acosar a periodistas y activistas que sólo hacen uso de su derecho a la libertad de expresión", ha dicho Lynn Maalouf, directora de investigación para Oriente Próximo.



Así, ha denunciado que "personas que fueron visibles durante el movimiento de protestas de octubre han sido citadas de forma incansable e interrogadas, en lo que supone un claro patrón de acoso". Las protestas provocaron la dimisión del entonces primer ministro, Saad Hariri.



Maalouf ha sostenido además que las leyes de difamación en Líbano son "vagas y muy generales", por lo que no cumplen los estándares internacionales. "Incluso el discurso considerado como ofensivo está protegido bajo el derecho a la libertad de expresión", ha argüido.



"Las leyes que criminalizan la difamación, ya sean a figuras públicas o a personas privadas, deben ser tratadas como un asunto de litigación civil", ha recalcado. Amnistía ha pedido además al Parlamento que enmiende estas leyes para ajustarlas a los estándares internacionales.



La grave crisis económica en la que se encuentra sumido el país, la peor desde la guerra civil (1975-1990) ha provocado numerosas protestas, algunas de las cuales han derivado en disturbios, lo que ha llevado al presidente, Michel Aoun, a alertar de la "atmósfera de guerra civil" existente en el país.



La situación se ha visto recrudecida por la pandemia de coronavirus, que ha provocado una suspensión de las actividades económicas que ha tenido un grave impacto sobre la población.



El primer ministro de Líbano, Hasán Diab, hizo recientemente un llamamiento a Estados Unidos y a la Unión Europea para crear un fondo de emergencias para ayudar a que Oriente Próximo no sufra una grave crisis alimentaria, un extremo que reconoció como una posibilidad.



Asimismo, su Ejecutivo ha iniciado contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un plan de rescate económico. Es la primera ocasión en que Líbano pide ayuda financiera al organismo y se prevé que el paquete de rescate incluya unas estrictas condiciones.