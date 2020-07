Las acciones de Intesa Sanpaolo y UBI Banca suben más de un 2 % por la opa

Un trabajador de la Bolsa italiana observa una pantalla en su oficina en Roma. EFE/Alessandro Di Meo/Archivo

Roma, 6 jul (EFE).- Las acciones del mayor banco italiano por capitalización bursátil, Intesa Sanpaolo, y las del cuarto, UBI Banca, suben este lunes más de un 2 % en la Bolsa de Milán, el día en el que comienza el periodo de adhesión de la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria del primero a favor del segundo.

A las 13.00 horas locales (- 2 GMT) las acciones de Intesa se apreciaban un 2,93 % en la Bolsa de Milán y se intercambiaban a 1,798 euros, mientras que las de UBI lo hacían a 3,149 euros y se alzaban un 2,44 %.

Desde hoy y hasta el 28 de julio los accionistas de UBI Banca podrán acogerse a la opa anunciada en febrero por la que Intesa Sanpaolo se ha comprometido a ofrecer 17 acciones ordinarias recién emitidas de su grupo por cada 10 acciones de UBI, lo que generaría una operación valorada en unos 4.860 millones de euros.

El pasado viernes, el Consejo de Administración de UBI rechazó esta operación y opinó que no era conveniente para los accionistas porque no reconocía su valor real.

Ese mismo día, el consejero delegado de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, afirmó que la última palabra la tienen los accionistas y este lunes la entidad emitió un comunicado defendiendo la idoneidad de la oferta, que estima sinergias de 730 millones al año cuando el nuevo grupo esté totalmente operativo.

Intesa Sanpaolo ha indicado, además, que el Consejo de Administración de UBI Banca no recordó el viernes a los accionistas que quien no se adhiera "se encontrará con una acción caracterizada por un precio que no contendrá el premio implícitamente reconocido en la oferta" a favor de quienes sí lo hagan, que es "del 28 % basado en los precios del 14 de febrero de 2020).

Intesa Sanpaolo prevé también un rejuvenecimiento de la plantilla del grupo tras la operación, con 5.000 despidos y 2.500 nuevos contratos.