La prensa de Panamá pide levantar el secuestro a un diario y critica al partido de Gobierno

Panamá, 6 jul (EFE).- El diario panameño La Prensa presentó este lunes una fianza de 1,13 millones de dólares y pidió que se levante el secuestro de sus bienes, dictado en el marco de una demanda civil impulsada por el expresiente Ernesto Pérez Balladares desde 2012, una medida que dijo busca "acallar" el periodismo crítico.

"Hemos presentado al juzgado décimo quinto el único recurso que teníamos a nuestra disposición, una fianza por el valor de 1,13 millones de dólares, junto a la petición de levantamiento de secuestro", dijo en una rueda de prensa el presidente de la Corporación La Prensa (Corprensa), Diego Quijano.

Ese juzgado civil notificó el sábado pasado al diario que inmovilizó cuentas y acciones de la Corprensa por valor de 1,3 millones de dólares como parte del litigio civil por daños y perjuicios, admitido en marzo de 2012, en el que el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) reclama 5,5 millones de dólares.

"No tenemos garantizado" que la fianza sea acogida, declaró Quijano, quien dijo confiar en que el "derecho prevalecerá, pues la ley está" del lado del diario, el más importante del país.

UN ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA Y PRINCIPIOS DE LA DEMODRACIA

La medida de secuestro impide en lo inmediato que la Corprensa cumpla con el pago de la nómina de sus empleados y a largo plazo compromete su operación, por lo que constituye un atentado a la libertad de expresión e información, sostuvo Quijano.

La Prensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales que suman 84 millones de dólares, interpuestas "por expresidentes, exfuncionarios, contratistas del Estado y todas tienen interés público", dijo Quijano.

Resaltó que la medida que inmoviliza sus fondo por el caso Pérez Balladares es un "golpe fortísimo al periodismo investigativo" y sienta un "precedente" que perjudica no solo a ese rotativo sino "a todos los que se atrevan a criticar a quienes detenten el poder político, a indagar en los posibles actos de corrupción".

"El monto que pretende esta reclamación" de Pérez Balladares es desproporcionado, valoró Quijano, que se preguntó "de qué manera" ese dinero "restituye la honra" del expresidente, como este defiende.

En ese sentido, Quijano pidió que se aprueben en Panamá "modificaciones legales para asegurar que las medidas cautelares" contra los medios escritos sean "comedidas o proporcionadas" de manera que no constituyen "una amenaza a la libertad de prensa".

"Hoy es La Prensa secuestrada, mañana es un activista ambiental, un periodista independiente, un ciudadano que escribe una columna de opinión", alertó Quijano.

"CALLAR NO ES UNA OPCIÓN"

Quijano cuestionó el hecho de que la demanda de Pérez Balladares se haya reactivado un año después de que su Partido Revolucionario Democrático (PRD) volvió al Gobierno tras 10 años en la oposición, y que la medida de secuestro se haya notificado luego de que otro expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014), advirtiera que "él u otros" podrían apelar a esa medida.

En un editorial titulado "Para La Prensa callar no es la opción", el rotativo denunció este lunes que el PRD, "nacido a la sombra de esa dictadura tramposa y acostumbrada a silenciar a sus críticos" que vivió Panamá entre 1968 y 1989, "vuelve a la carga".

Recordó que el rotativo cumple 40 años y que en ese tiempo nunca ha cesado en "llevar adelante el rol crítico (...) y el periodismo investigativo que merece una sociedad informada".

Así, criticó al actual Gobierno, de Laurentino Cortizo, "que se nos vendió como el de un PRD renovado y transformado", pero al que "sus ministros lo traicionan, sus diputados lo retratan, sus lúgubres conexiones lo desnudan y ahora su expresidente lo delata".

"La lista de investigaciones y escándalos de corrupción destapados durante la administración de Ernesto Pérez Balladares es demasiado larga para este espacio (...) la acción obtenida por el expresidente tiene como víctima a la sociedad (...) hemos llegado a esta encrucijada, en la que la Patria se ha visto atrapada por una pandemia mientras es asaltada por una nueva generación de pillos", añadió.

Y ahora "se vuelven a encontrar las pretensiones de dos expresidentes. Uno ataca y el otro felicita. Uno avisa y el otro ejecuta", dijo el editorial, en referencia a Pérez Balladares y Martinelli.

El secuestro de los bienes del diario ha sido condenado por gremios de prensa locales y organismos internacionales de derechos humanos, que señalan que es una decisión propia de un sistema judicial "obsoleto e inoperante" en un "Estado fallido" que amenaza la libertad de expresión.