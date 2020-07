La pandemia golpea en 40 % al sector servicios de Guatemala y 90 % al turismo

Imagen del parque arqueológico Yaxhá-Nakúm-Naranjo, una de las ciudades del Imperio Maya más grandes en Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 6 jul (EFE).- La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) aseguró este lunes que la pandemia de la COVID-19 ha golpeado al sector de servicios de exportación en un 40 por ciento y en un 90 por ciento al turismo sostenible.

En un análisis de diversas comisiones que integran el sector servicios, realizado a casi cuatro meses de haber entrado la pandemia de coronavirus a Guatemala, la Agexport advirtió que las consecuencias económicas de la COVID-19 se han dejado sentir en las ramas de turismo sostenible, turismo de salud y bienestar, economía naranja, desarrollo digital, servicios a la exportación y laboratorios.

Sin duda, el más afectado es el turismo, pues "el 90 por ciento de las empresas en Guatemala tienen cero ingresos, desde que surgieron cancelaciones desde marzo, cuando se declaró la pandemia en Guatemala y a partir de ahí estamos en cero", admitió el director de la Comisión de Turismo Sostenible de la Agexport, Andreas Kuestermann.

La gerente del sector Servicios de Exportación de la Agexport, Aída Fernández, enfatizó que este año se estiman pérdidas para el grupo de empresarios. En 2019, sin embargo, el sector creció 3,67 por ciento en comparación con 2018.

El sector de turismo, añadió, "es uno de los principales motores de este sector (de servicios)", pues genera en promedio más de 500.000 empleos al año, aunque este 2020 no será así, debido a la pandemia.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Kuestermann indicó que, "siempre hay una luz al final del túnel" y agregó que todos los protocolos de prevención y también de atención hacia la COVID se están adecuando en hoteles y restaurantes para que haya un distanciamiento adecuado, además de fortalece las áreas de comercio electrónico.

El turismo local será el primero en llegar al panorama de los empresarios, comentó Kuestermann, quien pronosticó un reinicio de labores a partir del tercer o cuarto trimestre de 2020. Algunos hoteles, incluso, han licitado contratos con el Gobierno o el Seguro Social para alojar médicos o pacientes leves contagiados de coronavirus para salir adelante.

Pero "el turismo extranjero será hasta 2021. Previo no lo vemos factible. Las mejores estadísticas hablan de dos años, y las peores hablan de cinco, para poder regresar a donde estábamos (financieramente) en 2019", dijo.

Los servicios de exportación en Guatemala, en general, generaron 3.916,1 millones de quetzales (unos 509,2 millones de dólares) en 2019, agregó Fernández.

Por su parte, el director general de Agexport, Amador Carballido, concluyó que "es admirable cómo estas empresas del Sector de Servicios de Exportación han convertido esta crisis en una oportunidad, y crearon una estrategia Integral, sumando sus talentos profesionales de exportación para apoyar a otros sectores productivos e impulsar la recuperación económica y sostenibilidad de empleos formales".

Surgida en 1982, la Agexport aglutina al sector exportador no tradicional y pequeñas y medianas empresas a las que apoya "en mejorar su competitividad" e impulsa "iniciativas con el sector público y privado y la cooperación internacional para llevar la cadena exportadora a todo el país", suscribió la propia entidad.

Guatemala prevé una caída de entre el 0,5 por ciento y el 1,5 por ciento (en un caso extremo) en la economía este año por la pandemia, según ha reportado el Banco de Guatemala.

El país centroamericano recibió más de dos millones de visitantes en 2019 y según los últimos datos del domingo al menos 23.248 personas se han contagiado del coronavirus en el país, incluidos 947 fallecidos.