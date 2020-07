La justicia "pone en peligro" a la Corporación La Prensa de Panamá, según la SIP

En la imagen, el presidente la de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 6 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este lunes que la justicia panameña "ponga en peligro la operatividad" de Corporación La Prensa de Panamá al permitir "la apropiación de los bienes" a causa de una demanda civil presentada por el expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).

En un comunicado fechado en Miami, donde tiene su sede, el organismo regional calificó de "laxa" a la justicia de Panamá al permitir una demanda de más de 5 millones de dólares contra la Corporación La Prensa de Panamá, que edita los diarios La Prensa y Mi Diario.

De acuerdo con el comunicado, Balladares demandó por difamación a La Prensa "tras considerar que fue injuriado y desprestigiado en artículos publicados en marzo de 2011 que lo habrían vinculado al blanqueo de capitales".

La SIP indicó que la demanda civil, presentada en 2012, pide una compensación por 5,5 millones de dólares "por presuntos daños y perjuicios, con el evidente cálculo de tener un efecto ruinoso en perjuicio del demandado".

Christopher Barnes, presidente de la organización, dijo que el embargo de activos y cuentas de diarios "representan un duro golpe a la libertad de prensa".

De la misma manera, calificó la medida judicial de "herramienta de censura directa", e hizo un llamado para que los legisladores panameños puedan neutralizarla.

Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston, Jamaica, añadió que "no es posible que una empresa que haya investigado y publicado información de relevancia para los panameños tenga que afrontar gastos millonarios que harían inviable su existencia".

Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, defendió al diario La Prensa por su "trabajo investigativo y de fiscalización".

"Una forma de hacer periodismo que ahora lo hace encarar la condición lamentable de ser uno de los medios de América Latina con más acciones judiciales en su contra", anotó.

En total, Corporación La Prensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales por un total de 84 millones de dólares. La mayoría de estas demandas provienen de expresidentes, exfuncionarios, excontratistas del Estado y otras figuras públicas, según el comunicado.

"Esto es el doble de lo que el expresidente Rafael Correa, de Ecuador, demandó al diario El Universo, lo que en su momento generó un debate en todo el continente sobre agresiones judiciales contra los medios y la libertad de prensa", dijo Rock, director del portal de noticias La Silla Rota, de Ciudad de México.

La SIP recordó que, como organismo regional, ya había advertido sobre la "laxitud de la justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aún sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas".

Corporación La Prensa ha apelado la medida, "que incluye a medios impresos, digitales y periodistas, y no así a radios y televisoras", acota la SIP.