Karanka: "Cuando gana el Madrid siempre se habla de los árbitros"

Madrid, 6 jul (EFE).- Llega el final de temporada, hay cambios en los banquillos y Aitor Karanka (Vitoria, 1973) no oculta su deseo de volver a dirigir desde la banda. Valora opciones con ilusión pero sin prisa y, hasta que eso llegue, se vuelca en otros proyectos como el campus 'FUTURE TALENTS by Aitor Karanka' que se celebra en la escuela de fútbol Zona Norte de Madrid hasta el 31 de julio. Allí atendió en exclusiva a EFE.

P: ¿Cuáles considera que son los motivos para que los chavales jóvenes vengan a un campus como este?

R: La palabra clave es ilusión. Después de lo que han estado pasando, de estar en casa sin poder entrenar en el día a día y sin poder hacer su vida diaria, que vuelvan a estar con sus compañeros y con sus amigos en un entorno como el fútbol es importante para que tengan esa ilusión y sigan aprendiendo.

P: ¿Tiene ganas de volver a entrenar? ¿Por dónde pasa su futuro?

R: Las ligas están terminando, están más o menos decididas. Esperemos que salga algo interesante y si no seguiremos esperando. Ya son casi dieciocho meses y tienes ganas de entrenar otra vez por el hecho sobre todo de los cambios que está habiendo en el fútbol y de cómo podríamos hacerlo nosotros ahora.

P: ¿Han llegado ofertas?

R: Sí, pero estamos esperando porque después de tanto tiempo tampoco es cuestión ahora de precipitarse. Hay que esperar porque están las ligas a punto de terminar, este año tampoco hay mucho tiempo en vacaciones para plantear plantillas ni para hacer fichajes y hay que estar preparado.

P: Imagino que estará viendo mucho fútbol, siguiendo LaLiga. ¿Qué le pareció el reciente partido entre el Athletic y el Real Madrid, dos de los equipos por los que pasó?

R: Es una pena ver San Mamés vacío. Y en el campo, lo que se está viendo. El Real Madrid volvió a ser solvente, sin perder ningún partido desde el confinamiento. El Athletic sigue también a su nivel. Es una pena que la final de Copa no se haya podido jugar, por el tema del público también. Pero está haciendo una gran temporada y optando hasta el final por entrar en los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

P: ¿Entiende que haya tanta polémica por algunas decisiones arbitrales que se tomaron durante el choque?

R: Yo creo que al final es siempre lo mismo, con VAR o sin VAR. Soy de los que piensa que este a largo plazo va a aportar más que a quitar pero todo necesita su proceso. Al final también siguen siendo motivos de interpretación.

Durante las temporadas se quejan unos al principio y otros al final pero lo que está claro es que quienes ganan la liga, quienes entran en Champions, quienes descienden... es por méritos propios y no por los árbitros.

P: ¿Cree que las polémicas están desprestigiando la buena marcha del Real Madrid en la liga?

R: Yo creo que es parte de la historia muchas veces. Cuando gana el Madrid siempre se habla de los árbitros. Yo prefiero hablar de que llevan seis partidos sin perder, de que está mucho más solvente que cualquier otro equipo de Primera. Por eso está como está en la clasificación.

P: ¿Qué virtudes ve en este Real Madrid?

R: La virtud es que ha vuelto del confinamiento espectacular, quizás hace tres o cuatro meses, después del partido contra el City, había alguna duda. Una vez más Zidane ha vuelto a tocar la tecla, jugadores claves como Sergio Ramos, Benzema o Courtois están volviendo a su mejor nivel. Y cuando tienes la calidad y la amplitud que tiene la plantilla del Real Madrid, es normal que pasen estas cosas.

P: ¿Ve al Madrid capaz de remontar la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Manchester City?

R: Por supuesto. Si me haces esta pregunta hace o cinco meses después del partido en el Bernabéu igual hubiese tenido alguna duda pero ahora veo al Madrid muy bien. Zidane ha dado con la tecla de tener al equipo fenomenal otra vez y jugar en Manchester no es lo mismo con público que sin él. Si hay un equipo que puede darle la vuelta es el Real Madrid.

P: ¿Cómo ve a Mourinho en el Tottenham?

R: Es un equipo que después de llegar a la final de la Champions League el año pasado, este no está como en un principio se pensaba que podía estar. Jose está intentando acabar la temporada, entrar en puestos europeos y hacer el mejor equipo posible para competir por lo máximo el año que viene.

