Jasikevicius: "Pau es amigo mío y supongo que no nos iría mal"

El nuevo entrenador lituano del FC Barcelona Basket, Sarunas Jasikevicus, junto al presidente del club, Josep Maria Bartomeu (i), y el directivo responsable de la sección de baloncesto, Joan Bladé (d), durante su presentación como nuevo entrenador del conjunto azulgrana. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 6 jul (EFE).- El nuevo entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, no quiso confirmar el interés del conjunto azulgrana por Pau Gasol, aunque admitió que el equipo podría sacar provecho de un jugador de la calidad y experiencia del pívot español.

"Todos sabéis el cariño que tengo por Pau. Es amigo mío y supongo que no nos iría mal", comentó Jasikevicius sobre un posible retorno al Palau del jugador de Sant Boi, que hoy cumple 40 años y sigue sin equipo mientras se recupera de una larga lesión en el pie izquierdo.

Durante su acto de su presentación, celebrado este lunes en el Auditorio 1899 del Camp Nou, el entrenador lituano quiso dejar claro que todavía no hay confirmada ninguna cara nueva par la próxima temporada.

Ni la del pívot ni la del base que sustituirán a Ante Tomic y Kevin Pangos, respectivamente. Y volvió a tirar balones fuera cuando se le preguntó por si el nuevo director de juego azulgrana sería el griego-estadounidense Nick Calathes.

"Todavía estamos en la primera fase de todo esto. La última semana, hemos pasado muchísimo tiempo discutiendo e intercambiando llamadas telefónicas y muchísimos mensajes con Nacho (Rodríguez, director genera del baloncesto azulgrana). Tenemos un equipo que está muy buen, una gran plantilla, pero intentaremos mejorar algo. Eso es todo lo que podemos decir ahora mismo", analizó.

Además de Nacho Rodríguez, Jasikevicius estuvo acompañado de Joan Bladé, el directivo responsable de la sección; Albert Soler, director de deportes profesionales de la entidad; Y Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona.

Bartomeu subió brevemente al estrado para dedicarle unas palabras de bienvenida y recordar que vuelve al Barça un culé "de largo recorrido", pues además de haber jugado en el Barça en dos etapas diferentes "es socio del club desde 2006".

El máximo dirig/nte de la entidad azulgrana también recordó la figura del técnico saliente, el serbio Svetislav Pesic, "que nos devolvió la alegría y nos trajo dos Copas del Rey".

Tras varios intentos fallidos de volver a su casa como entrenador, Jasikevicius por fin ha firmado, a sus 44 años, un contrato por tres temporadas.

"Soy un entrenador joven, que necesito coger experiencia y aprender. Este verano se pusieron todas las cosas para decidir y era el momento adecuado para dar el paso", explicó el que ha sido el entrenador, las cinco últimas temporadas, del Zalgiris de Kaunas, con el que ha ganado cinco Ligas y tres Copas.

Ahora, aquel base que lideró al equipo que conquistó la primera Euroliga en la historia del club (2003) vuelve a casa para ocupar el banquillo, aunque insistió en que pasar de entrenar al Zalgiris para hacerlo en el Barça "no cambia nada".

"Yo siempre he sido muy directo con mis jugadores, siempre les he exigido a máximo. ¿Habéis visto el nivel de exigencia en un partido del Zalgiris? Esta es mi forma de trabajar y estoy seguro de que ellos lo van aceptar", dijo mientras Pierre Oriola, Álex Abrines y Leandro Bolmaro, los tres jugadores asistentes al acto, escuchaban con atención.

Con el Barça intentará "mezclar un juego bonito con un proyecto ganador" y recordó que, "como dicen todos los entrenadores", todo empieza "por la defensa".

"Estoy muy contento por estar aquí de nuevo y volver a formar parte de este gran club. Entrenar al Barça es un reto impresionante y la afición ya sabe que voy a dar el máximo posible para jugar un buen baloncesto y ganar", resumió. EFE

gmh/jag