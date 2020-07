Isla española prueba aplicación de rastreo del virus con un simulacro de brote

Voluntarios muestran a los residentes cómo instalar la aplicación que se está ensayando para hacer seguimiento a posibles infectados de COVID-19 en la isla canaria de La Gomera, España. 3 julio 2020. Alejandro Noda/vía Reuters. ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UNA TERCERA PARTE.

Por Paola Luelmo

GRAN CANARIA, España, 6 jul (Reuters) - Los residentes de la isla española de La Gomera han comenzado a descargar una nueva aplicación diseñada para contribuir a detener la propagación de las infecciones de COVID-19 en un programa piloto que pondrá a prueba la tecnología simulando un brote de la enfermedad.

De resultar exitoso el experimento en la isla, que con una población de 22.000 es una de las más pequeñas del turístico archipiélago canario, podría extenderse por todo el país.

Las autoridades darán a los usuarios códigos generados aleatoriamente, algunos de los cuales mostrarán que son positivos de COVID-19 a efectos de la simulación, para registrar las relaciones entre las personas mediante la tecnología Bluetooth y alertarles si han estado en contacto con uno de los casos "positivos".

Los organizadores esperan que 3.000 personas descarguen la aplicación, permitiéndoles inyectar 300 diagnósticos positivos simulados en el sistema para imitar una tasa de infección del 10%.

España está probando una herramienta basada en un estándar desarrollado por Apple y Google que ya ha sido utilizado por países como Alemania.

Ante la inquietud sobre el respeto a la privacidad, se ha optado por el uso de la tecnología Bluetooth en lugar de datos de localización.

Para proteger aún más de la intrusión, los contactos entre los usuarios se almacenarán en dispositivos individuales, en lugar de pasar por un servidor central. Las autoridades sanitarias solo podrán acceder a los identificadores generados por el móvil de la persona infectada, pero no a los de sus contactos.

Después de descargar la app, Leticia Castilla, profesora de 34 años, dijo que algunas personas que conoce están preocupadas por la privacidad, aunque ella no. "No creo que me sigan. Es privado y no das tu nombre ni el apellido".

Joel Serafín, un técnico forestal de 46 años que se ofreció a ayudar a la gente a descargar la aplicación en un puesto en el centro de San Sebastián, la principal ciudad de La Gomera, dijo que la gente está menos preocupada por la privacidad de los datos de lo que él esperaba.

"De cada 10 personas que se acercan a mí, quizás sólo una pregunta sobre el tema de la privacidad, a los demás no les importa", dijo.

(Editado en español por Tomás Cobos)