Grupo chileno de casinos tiene dinero necesario para comprar Sun

(Bloomberg) -- Nueva Inversiones Pacífico Sur puede financiar la adquisición de una participación mayoritaria en Sun International Ltd. con su propio efectivo si su directorio sigue adelante con una oferta formal por el grupo sudafricano de hoteles y casinos.

La compañía chilena, que no cotiza en bolsa, tiene suficiente liquidez para financiar la iniciativa de 1.500 millones de rands (US$89 millones) sin recurrir a bancos, dijo el fundador y presidente de Nueva, Claudio Fischer, por email. El mes pasado, Nueva ofreció 22 rands por acción por una participación de 50,1% en Sun, sin embargo, la propuesta fue rechazada tanto por la compañía como por su segundo mayor accionista.

Sun, propietaria del complejo turístico Sun City, al noroeste de Pretoria, ha experimentado una caída de 60% en sus acciones este año después de que las medidas de confinamiento implementadas en Sudáfrica para contener el coronavirus la obligaran a cerrar temporalmente sus instalaciones. Las acciones cotizaban a 15,98 rands al cierre de la sesión bursátil del lunes en Johannesburgo.

Sun y Nueva están envueltas en una prolongada disputa legal en Chile, donde ambas firmas han sido socias desde 2016.

