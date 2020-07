Genoveva Casanova disfruta de una relajada cena con Gonzalo Vargas Llosa

05/07/2020 Genoveva Casanova y Gonzalo Vargas Llosa, reencuentro en Madrid con una cena de lo más especial EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Genoveva Casanova no lo está pasando nada bien. Y es que en los últimos días se la ha señalado directamente como culpable de haber traicionado a su íntima amiga Paloma Cuevas teniendo un affaire con Enrique Ponce durante un viaje a Italia. Al parecer, la ex mujer del diestro no se imaginaría esta puñalada por parte de una de sus mejores confidentes y estaría muy dolida.



La mexicana, que lo niega tajantemente, ha asegurado que tomará medidas legales para parar todos estos rumores, rotundamente falsos según ella. La ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo está muy afectada por el último giro que ha dado la noticia sobre la separación de Paloma y Ponce y que la pone a ella en el ojo del huracán señalándola como tercera en discordia.



Genoveva, a pesar de todo, continúa con su vida y se apoya en amigos para superar estos duros momentos. Precisamente, la hemos visto de cena con Gonzalo Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel y con quien la mexicana mantuvo una relación que empezó en el año 2010 y que terminaba en 2011 a causa de la distancia.



A pesar de su ruptura, Genoveva y el hijo de Mario Vargas Llosa mantienen una bonita amistad y es habitual verlos juntos cada vez que Gonzalo visita Madrid. En esta ocasión, la pareja (de amigos) ha compartido una relajada cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital.



A buen seguro la mexicana se ha sincerado con su ex acerca de los difíciles momentos por los que está pasando tras ser acusada de mantener una relación con Ponce traicionando así a su íntima Paloma Cuevas. Sin embargo, a su salida del restaurante, Genoveva ha guardado un tenso silencio que deja claro que esta historia no le hace ninguna gracia y no lo está pasando nada bien.