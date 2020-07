Fútbol.- LaLiga y Rights Alliance logran que el Supremo de Dinamarca ratifique el bloqueo de Rojadirecta

06/04/2017 Logo de LaLiga DEPORTES LALIGA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La organización Rights Alliance en Dinamarca ha conseguido, junto a LaLiga, que el Tribunal Supremo de Dinamarca ratificara que el servicio de deportes en directo Rojadirecta es ilegal y debe ser bloqueado por los proveedores de internet del país nórdico, informa la patronal de clubs en un comunicado.



La compañía española que gestiona Rojadirecta, Puerto 80 Projects SLU, apeló el fallo del tribunal alegando que la plataforma no es ilegal, ya que también tienen disponible contenido legal. Sin embargo, el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo con Rights Alliance y LaLiga en que un servicio dedicado a actividades ilegales es ilegal, independientemente de la presencia de contenido legal.



Cuando el caso fue llevado a juicio en 2018, Rojadirecta tuvo al menos 19.000 visitantes daneses en tan solo un mes, lo que permitió a un gran número de usuarios acceder a partidos de deportes en directo, incluyendo partidos de LaLiga Santander de la que LaLiga tiene los los derechos.



"La industria debe seguir luchando contra la piratería audiovisual en todo el mundo. Este éxito nos anima a continuar y reafirma nuestra posición acerca de que la piratería es una lacra, no sólo para LaLiga sino para todo el fútbol. LaLiga seguirá invirtiendo en tecnología para luchar contra la piratería y defender los derechos audiovisuales de LaLiga y sus clubes", el director audiovisual de LaLiga, Melcior Soler.



La sentencia de este tribunal mejorará sustancialmente las condiciones de las ligas de fútbol, de los operadores y otros distribuidores de deportes en directo y contenidos de televisión.



Esta es la primera vez que se bloquean las retransmisiones en directo de contenidos de televisión y supondrá un antes y un después en el trabajo que se está llevando a cabo sobre la protección de los derechos, explicó la directora de Rights Alliance en Dinamarca, Maria Fredenslund.



"Prácticamente, esto significa que ahora se pueden bloquear los servicios que ofrecen televisión ilegal y deportes en directo. Esto es un avance muy importante, especialmente para los operadores que incurren en costes muy elevados por los derechos exclusivos sobre el contenido deportivo", explicó.



Uno de los que reafirma la importancia de la protección de los derechos de los deportes en directo es Claus Thomsen, director de la liga danesa. "Negociamos los derechos de retransmisión en exclusiva para los campeonatos de la Superliga danesa, pero los derechos pierden todo su valor si los partidos se retransmiten gratis en otro lugar, y por lo tanto es fundamental que podamos poner fin a las retransmisiones ilegales en el futuro", añadió.



Desafortunadamente, los deportes ilegales en directo y otros contenidos de televisión están en aumento entre los usuarios daneses. Una encuesta de la EUIPO muestra que Dinamarca es uno de los países que ocupa las primeras posiciones en la UE en lo que respecta a la cantidad de usuarios de televisión ilegal.



La encuesta estima que 250.000 daneses utilizaron servicios de televisión ilegales solo en 2018. Un crecimiento preocupante, denunció Maria Fredenslund. "El interés de los daneses por la televisión ilegal y el contenido pirateado simplemente redobla la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo. En el futuro será mucho más sencillo cortar el acceso a estos servicios ilegales", afirmó.



Fredenslund señaló los riesgos que existen para los usuarios de los servicios. "Puedes dar tu información personal involuntariamente a los delincuentes, que no van a permitirte acceder a deportes y la televisión de forma gratuita sin conseguir nada a cambio. Estos delincuentes son a menudo parte de redes organizadas que tratan de ganar dinero de cualquier forma para financiar otros delitos graves", declaró.