Freeport está vendiendo más cobre de lo que pensaba en pandemia

Freeport-McMoRan Inc. espera informar un incremento del 8% en las ventas de cobre y del 10% en oro en el segundo trimestre frente a lo pronosticado en abril, cuando estimó por primera vez el impacto del coronavirus en la producción. La compañía, con sede en Phoenix, emitió la inusual actualización menos de tres semanas antes de la publicación de resultados del segundo trimestre.

La noticia es “un preanuncio definitivamente positivo”, señaló David Gagliano, de BMO Capital Markets, en un comentario de análisis en el que anticipa un mayor volumen y un menor gasto de capital para impulsar la generación de efectivo en los próximos dos años. “Nuestra opinión sigue siendo que las acciones de FCX están infravaloradas”.

La minera anticipa unos beneficios preliminares ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$650 millones en el trimestre, excluyendo costes de covid-19 y gastos no recurrentes asociados con despidos de empleados como resultado del virus, dijo.

En abril, Freeport anunció una revisión de sus planes operativos centrados en la preservación del efectivo y recortes de costes, incluida una reducción del 29% en los gastos de capital durante el año.

Nota Original:Freeport Is Selling More Copper Than It Thought in the Pandemic

