Francisco Bustillo asume como nuevo canciller de Uruguay

En la imagen e exembajador de Uruguay en España y nuevo canciller Francisco Bustillo. EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 6 jul (EFE).- El exembajador de Uruguay en España Francisco Bustillo asumió este lunes como nuevo canciller del país suramericano tras firmar el acta correspondiente en su domicilio, donde se encuentra haciendo cuarentena tras arribar este domingo a Montevideo.

Hasta allí llegaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien señaló a la prensa que el trámite se hizo "en cinco minutos" y "con todos los recaudos sanitarios correspondientes", y la notaria que dio fe del acto.

Asimismo, apuntó que en estos días Bustillo va a mantener varias reuniones virtuales con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, porque, aunque el test que se hizo antes de viajar dio negativo, va a permanecer en su casa hasta finales de semana, cuando se hará una nueva prueba.

"Seguramente el lunes esté presencialmente en el Ministerio", afirmó Delgado, quien espera que la nueva Cancillería siga "los lineamientos" que están el programa de Gobierno.

El hasta ahora embajador de Uruguay en España arribó este domingo a Montevideo en el primer vuelo de línea regular de la aerolínea española Iberia desde que se cerraron las fronteras por la COVID-19.

En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, Bustillo fue recibido por el expresidente de Uruguay y padre del actual mandatario Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y por la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache.

A la salida, el diplomático habló con la prensa y aunque no quiso hacer declaraciones de signo político, dijo sentirse "honrado" por la designación y con "la alegría de estar nuevamente en la patria".

Desde este lunes, Bustillo ocupa el lugar que dejó vacante Ernesto Talvi, quien la semana pasada renunció a su cargo, algo que ya había adelantado el 11 de junio, aunque sin fecha concreta.

En la carta que redactó para dejar su cargo, confesó que tenía intención de ocupar la cartera hasta fin de año, en coincidencia con la presidencia pro tempore del Mercosur, que asumió Uruguay el 2 de julio.

No obstante, el dato de que Lacalle Pou ya había elegido a Bustillo como próximo canciller, revelado por la prensa uruguaya el 30 de junio, en vísperas de la Cumbre del grupo regional, precipitó la salida de Talvi, quien dijo no querer ser "un obstáculo" a los deseos del mandatario.