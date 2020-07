Fauci supone que las vacunas ofrecerán protección ‘finita’

(Bloomberg) -- Cualquier vacuna que se desarrolle para evitar el nuevo coronavirus probablemente estaría limitada en cuanto al tiempo que protegería contra el contagio, dijo el lunes el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.

“Esa es una gran pregunta y es la razón por la que tenemos que ser humildes sobre lo que hacemos. Podemos suponer que tendremos protección durante al menos un ciclo”, señaló Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país, en una videoconferencia transmitida en vivo organizada por los Institutos Nacionales de la Salud. “Vamos a suponer que hay un grado de protección, pero esta será finita”.

Una vacuna para proteger contra el covid-19 no tendrá el mismo efecto que el de la vacuna contra el sarampión, que dura toda la vida de una persona, dijo Fauci. El experto espera que los estadounidenses reciban “una respuesta” antes de fin de año o a principios de 2021 sobre si una de las más de 140 vacunas experimentales en desarrollo es segura y efectiva.

