España.- Mapa de los rebrotes de Covid-19: 15 autonomías afectadas y parte de Lleida y Lugo vuelven al confinamiento

06/07/2020 Mapa de casos de coronavirus detectados en los últimos 7 días en España a 6 de julio EUROPA ESPAÑA SALUD EPDATA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La semana comienza con 15 autonomías con cerca de 60 rebrotes de coronavirus, todas salvo La Rioja y Asturias, y con dos zonas en Lleida y en Lugo en las que se han vuelto a tomar medidas de confinamiento para detener la transmisión comunitaria. Esta misma situación se mantiene en un edificio de pisos de Santander (Cantabria) y en otro de Albacete.



Además, Murcia ha registrado dos nuevos brotes el pasado fin de semana y varias zonas de Aragón inician la semana aún en la fase 2 a la que retrocedieron a finales de junio.



A las 18 horas de este lunes 6 de julio, el mapa de los rebrotes en España por Comunidades Autónomas es el siguiente:



CATALUÑA



Cataluña mantiene una situación complicada, con 14 brotes en la región sanitaria de Lleida donde hoy se han registrado 114 nuevos casos, dos en el área del Alto Pirineo y Aran y otro registrado en una empresa agroalimentaria de Avinyó (Barcelona).



Con respecto a Lleida, diez de los brotes se registran en empresas hortofrutícolas, uno en un geriátrico, otro en una residencia de personas sin hogar, uno en un bloque de viviendas y uno más en un grupo scout.



La Generalitat ha ordenado el confinamiento perimetral de la comarca ilerdense del Segrià, en la que se encuentra Lleida capital, desde el pasado sábado y durante 14 días, plazo que la consejería de Sanidad no descarta ampliar al registrarse transmisión comunitaria. Tampoco se descarta pasar al confinamiento domiciliario. Sanidad ha solicitado sanitarios y trabajadores sociales voluntarios de otras zonas de Cataluña que quieran trasladarse a Lleida en previsión de un aumento de casos en las próximas semanas.



GALICIA



La otra comunidad con una zona en confinamiento es Galicia. La Xunta decidió este domingo cerrar durante cinco días la comarca de la Mariña de Lugo porque sigue sumando casos positivos. El cierre se mantendrá hasta el viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas.



El brote se dio a conocer el 24 de junio y este lunes suma 143 casos activos, 26 más que ayer y con cinco personas hospitalizadas. Los municipios han vuelto a cerrar parques y zonas públicas y deportivas para evitar contactos, se limitan de nuevo los aforos y se reducen los horarios de apertura de los locales de hostelería de la comarca, que deberán cerrar a medianoche durante este periodo.



ARAGÓN



El Gobierno de Aragón mantiene en fase 2 a las cuatro comarcas aragonesas afectadas por rebrotes: La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca en Huesca, y Bajo Aragón-Caspe, en Zaragoza, y todavía no ha puesto fecha a su paso a la nueva normalidad. Suman al menos 360 casos confirmados, la mayoría entre trabajadores temporeros.



Se vigila además un brote localizado en un centro social de Zaragoza con siete positivos y varias personas en confinamiento.



MURCIA



La Región ha identificado cuatro brotes, dos de ellos este fin de semana pasado: uno es de carácter familiar, afecta a tres personas y se localiza en una diputación de Cartagena, y el otro brote se localiza en Murcia capital con tres personas afectadas, dos de ellas convivientes.



El brote más complejo es el relacionado con el vuelo procedente de Bolivia, que ya suma 38 casos positivos, de los que 11 están localizados en una empresa hortofrutícola radicada en el municipio de Murcia y ha generado más de 300 personas en cuarentena. No está cerrado.



El cuarto caso se localiza en el municipio de Torre Pacheco, con tres casos positivos procedentes de la provincia de Granada y que se espera dar por cerrado en dos días.



CASTILLA - LA MANCHA



El Gobierno autonómico ha confinado un edificio de la ciudad de Albacete por un brote surgido en una familia y dos casos más detectados en el vecindario. Tres personas han sido ingresadas y evolucionan bien.



Castilla-La Mancha mantiene el brote de Covid-19 en Tarazona de la Mancha (Albacete) iniciado en el ámbito familiar y del que hasta el momento se han declarado cinco casos, de los cuales ninguno ha requerido de hospitalización.



ANDALUCÍA



Andalucía mantiene activos 13 brotes de coronavirus Covid-19 y en la misma situación de los últimos días: siete en fase de control y seis en fase de investigación en las provincias de Granada (acumula ocho de los 13 brotes), Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 243 casos confirmados, según la última actualización de datos.



El pasado jueves se sumaron dos nuevos brotes en Granada, en el Distrito Sur y en la capital, con seis y cinco casos confirmados, que se suma a otros cuatro en fase de investigación: uno en Málaga, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja, y tres en el área de Granada.



En fase de control continúan el brote en el distrito malagueño de la Axarquía y dos en el distrito metropolitano de Granada con 16 y nueve casos confirmados. A ellos se suman desde el pasado domingo dos en Lepe (Huelva) y en el distrito Levante-Alto Almanzora de Almería. Ya estaban controlados los brotes en el Campo de Gibraltar, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y otro en Granada capital.



CANARIAS



En la isla de Fuerteventura se mantienen 40 casos activos por 37 inmigrantes llegados en pateras interceptadas en las últimas semanas y que permanecen en aislamiento en Puerto del Rosario.



PAÍS VASCO



En Guipúzcoa, se mantiene activo un brote registrado en el municipio de Orio, con una veintena de casos asociados. Además, en esta misma provincia se ha registrado otro foco en una zona hostelera de Ordizia y casi 600 persona han sido citadas este lunes para realizarles pruebas PCR.



NAVARRA



El Gobierno de Navarra mantiene controlados dos brotes, uno en la Comarca de Pamplona y otro en la localidad de Sunbilla, en la zona norte, que no se dan por cerrados.



CASTILLA Y LEÓN



En Castilla y León sólo se mantiene activo el brote de COVID-19 registrado en el Hospital Río Hortega de Valladolid, con 38 afectados entre personal del centro sanitario, pacientes y personas ajenas al hospital.



COMUNIDAD VALENCIANA



Permanecen activos dos casos, uno asociado a una empresa cárnica de Rafelbunyol (Valencia) y otro declarado en Castellón de la Plana. Este último se trata de un grupo formado por varios núcleos familiares con un total de 27 casos positivos, ninguno grave, y yodos aislados mientras continúa el seguimiento de contactos.



Además, tras el positivo confirmado en una trabajadora de la Conselleria de Justicia, Salud Pública ha realizado el correspondiente seguimiento de contactos y ha realizado cuatro pruebas PCR de las que se conocerá el resultado en las próximas 24-48 horas.



EXTREMADURA



En Extremadura son ya tres los rebrotes en el área de Salud de Badajoz confirmados este lunes, con 26 casos casos positivos, con síntomas leves o asintomáticos, y 225 contactos en seguimiento, todos con PCR negativa, para vigilancia epidemiológica de los brotes. Se mantiene un brote además en el municipio cacereño de Navalmoral.



BALEARES



Baleares mantiene tres rebrotes de Covid-19, el último en aparecer, en la ciudad mallorquina de Inca con tres positivos y con 12 contactos en estrecha vigilancia. Se suma al foco de Palma con cinco afectados y al de la isla de Ibiza, en el que los positivos ascienden a siete.



CANTABRIA



Cantabria mantiene en cuarentena a un edificio de viviendas en Santander por un rebrote. En la actualidad existen 15 casos positivos. El edificio fue desinfectado y se considera seguro.



MADRID



La Comunidad de Madrid mantiene un foco con cinco casos leves en una empresa de Madrid capital. Las personas afectadas, con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, se encuentran en aislamiento domiciliario.