¿Es Isabel Preysler o Tamara Falcó?

28/10/2019 Tamara Falcó e Isabel Preysler en la presentación de la última novela de Mario Vargas Llosa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Tamara Falcó acaba de revolucionar a todos sus seguidores compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram en la que, posando de perfil, no sabemos si se trata de ella o de Isabel Preysler. Y es que el parecido entre madre e hija es innegable y esta fotografía no ha hecho más que reafirmarlo y desatar multitud de comentarios al respecto.



Tamara ha vivido este fin de semana un emotivo momento asistiendo en Castilla-La Mancha a la comunión de su ahijada Catita. Feliz, la ahora chef compartía una fotografía abrazando a la pequeña después de recibir el sagrado sacramento. Y por una vez sus seguidores no han alabado su estilismo, sino el parecido que guarda con su famosa madre.



Y es que es innegable que la nueva Marquesa de Griñón e Isabel Preysler son como dos gotas de agua, y viendo la fotografía hay que fijarse bien para reconocer a Tamara en una imagen que, a primera vista, parece la novia de Mario Vargas Llosa hace unos años.