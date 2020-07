Endeuda Pemex pide a contratistas más plazo para pagos

(Bloomberg) -- La deuda de Petróleos Mexicanos de casi US$105.000 millones ya la convierte en el mayor prestatario entre las compañías petroleras del mundo. Y está acumulando más.

Pemex, como se conoce a la compañía petrolera estatal mexicana, está preguntando a algunos de sus contratistas si pueden esperar hasta el próximo año para recibir el dinero que se les debe ahora, según personas con conocimiento de la situación, quienes pidieron no ser identificadas porque las conversaciones telefónicas y en persona no son públicas.

Según las personas, tres contratistas a los que se les pide aplazar el pago esperan US$115 millones, pero el monto adeudado a las compañías en toda la cadena de suministro de Pemex podría fácilmente sumar miles de millones de dólares.

Según las personas, los contratistas ingresan sus facturas en el sitio web de Pemex y reciben un número de confirmación y un tiempo estimado de pago. El número de factura, conocido como “Copade”, ya no se emite en algunos casos, dijeron las personas.

Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La extensión de los pagos pendientes de Pemex con los proveedores es un desarrollo preocupante dadas las dificultades que ya enfrenta la compañía petrolera fuertemente endeudada, asegura Wilbur Matthews, fundador de Vaquero Global Investment LP, que cotiza bonos de Pemex.

“Si Pemex se niega a darle un número de factura, no se convierte en pagadero a Pemex y no se convierte en una cuenta por cobrar a la empresa, por lo que es como contabilizar el limbo”, dijo Matthews en una entrevista telefónica. “Pero la realidad es que Pemex les debe este dinero. Eso significa es que Pemex tiene una enorme carga de deuda adicional”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado a Pemex en el centro de sus objetivos para hacer que el país sea autosuficiente en energía y revivir la producción nacional. Sin embargo, la compañía sufrió una pérdida récord de US$23 millones en el primer trimestre del año, a medida que la pandemia de coronavirus junto con 15 años de disminución de la producción de petróleo se hicieron sentir.

Los bonos de la compañía fueron rebajados a basura por Moody’s en abril, y este año se vio obligada a recortar al menos US$1.800 millones de su presupuesto de exploración y producción.

“Lo que está viendo con algunos de los retrasos en los pagos de los proveedores es que la realidad de la situación está empezando a afectar”, dijo Montgomery por teléfono.

La industria de servicios petroleros de México ha visto a miles de personas perder sus trabajos debido a la suspensión de contratos con Pemex, que representa más del 95% de la producción en el país. Se espera más despidos mientras las compañías de servicios petroleros esperan información de Pemex sobre cuándo se reiniciarán los contratos.

“No sé qué compañía irá a la corte, donde el juez dice que Pemex tiene que pagar lo que debe, pero algo malo va a suceder”, asegura Matthews. “A US$40 por barril, las cosas tienen que funcionar perfectamente, y Pemex no funciona perfectamente”.

Nota Original:Mexico’s Debt-Laden Oil Giant Is Asking Contractors for IOUs

