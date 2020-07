Emiliano Suárez y Carola Baletzena, sin vacaciones de verano debido a sus múltiples proyectos laborales

23/04/2019 Emiliano Suárez y Carola Baletzena en un acto solidario de la Fundación Aladina EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Emiliano Suárez es un apasionado a la ópera y no ha querido faltar a la representación de "La Traviata" en el Teatro Real de Madrid. El empresario, tan amable como de costumbre, y sin la compañía de su mujer, Carola Baletzena, nos ha atendido amablemente y nos ha confesado que este verano, y debido a sus múltiples proyectos profesionales, no se irán de vacaciones:



- CHANCE: Tarde de domingo, de teatro.



- EMILIANO: "Eso, tarde de domingo y de ópera porque hoy a pesar de ser domingo comienza a las ocho. Normalmente las funciones que caen en domingo suelen comenzar a las seis pero con estos calores han hecho bien en retrasarlo un poco".



- CH: ¿Cómo está siendo la vuelta a la vida real?



- EMILIANO: "La vida creo que siempre es verdad, real, nos ha tocado vivir una situación inesperada, extrema, pero cada cual se ha adaptado como ha podido, en nuestro caso me siento un privilegiado porque he podido estar con mi familia en una casa en el campo y desde hace algunas semanas ya bastante activo en Madrid, en mi despacho y montando nuevos proyectos, con ilusión y no con poca preocupación, con mucha incertidumbre pero siempre mirando hacia adelante y positivos".



- CH: ¿no te ha podido acompañar Carola?



- EMILIANO: "No, Carola 'La Traviata' como no es escenificada, no le hacía demasiada ilusión, esto de verla con tanta medida de seguridad, mascarilla, separación, sin escena que a ella es lo que más le interesa* en esta ocasión no puede ser por el tipo de producción que han podido realizar y he venido solo. Yo vengo por segunda vez porque vengo a ver a una amiga mía que hace la Violeta, tengo la suerte de que forma parte de nuestra compañía de ópera y he venido a verla".



- CH: ¿Cómo se plantea el verano?



- EMILIANO: "No hemos planificado demasiado porque creo que será un verano bastante atípico, ya llevamos bastante tiempo parados como para estar pensando en pararnos más. Yo tengo que poner en marcha un proyecto importante para septiembre, tengo que realizar una obra de reforma, estaré en Madrid, en septiembre estrenamos nuevo título en la parte de mi productora de ópera* pocas vacaciones".



- CH: Imagino que con ganas de exposición también.



- EMILIANO: "Si, se suspendió para Bilbao, la retomo del 14 al 17 en Bilbao y prácticamente empalmo con los ensayos de Rigoleto así que estaré otra vez en Bilbao prácticamente un mes, trabajando. Todo esto hay que hacerlo ahora".