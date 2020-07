El piloto de los Gigantes dice que el peso de Sandoval no es un problema

En la imagen, el jugador Pablo Sandoval de los Gigantes. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El peso del pelotero venezolano de los Gigantes de San Francisco, Pablo Sandoval, ha provocado una serie de reacciones en Internet y sacado a relucir las críticas al cuerpo cuando el campeonato de las Grandes Ligas está cerca de iniciar.

Pero el piloto de los Gigantes, Gabe Kapler, dijo el domingo que los Gigantes esperan que Sandoval, quien recibe el apodo de "Kung Fu Panda", esté listo y en forma para apoyar al equipo desde el día inaugural, a finales de este mes.

Aunque Kapler reconoció que el venezolano está notablemente más pesado que durante los entrenamientos de primavera hace casi cinco meses en Scottsdale (Arizona).

"El papel de Pablo en este equipo es hacer lo que ha hecho en el transcurso de los últimos dos días, y lo que ha hecho por esta ciudad y esta comunidad en el pasado, y eso es traer energía positiva, obtener grandes éxitos, conducir el béisbol, y esas son todavía las cosas que creemos que es capaz de hacer", dijo Kapler.

Dijo que "en este corto período de tiempo, lo demostró".

Indicó que "Tengo mucha empatía por Pablo, quien debe lidiar con este tipo de escrutinio, que no se lo desearía a nadie".

Sandoval, de 33 años de edad, se sometió a una cirugía "Tommy John" en el codo derecho, que terminó su temporada a principios de septiembre pasado.

Sandoval, que mide 5,11 pies y pesa 268 libras, ha fluctuado durante mucho tiempo en su peso, pero continuó moviéndose bien alrededor de las bases y contribuyó como un bateador de poder.

Jugó 108 juegos la temporada pasada con 36 aperturas en tercera base y 15 en primera.

También se desempeñó como bateador designado en cuatro juegos, un papel que podría tener nuevamente este año.

"Creo que lo que siempre estamos buscando: ¿Pablo puede hacer las cosas necesarias para que sea un buen jugador de béisbol?", dijo Kapler.

"Creo que es comprensible que en el mundo de hoy nos centremos en el peso. Lo entiendo, y a veces en formas y tamaños corporales. En este caso particular, lo que todos hemos notado sobre Pablo es que la pelota salta de su bate y sus lanzamientos son buenos", dijo.

Cuando comenzó el entrenamiento de primavera, hubo preocupación acerca de qué tan pronto Sandoval podría estar listo para jugar en el cuadro, y Kapler confía en que el MVP de la Serie Mundial 2012 esté en camino.

Sandoval bateó .268 con 14 jonrones, 23 dobles y 41 carreras impulsadas en 2019.

"Ha demostrado que está sano", agregó Kapler y dijo que "eso es lo más importante. No va a pelear con nosotros. La expectativa con Pablo Sandoval es que juegue bien el béisbol. Es un buen candidato como bateador designado", indicó.

Agregó que "Tiene buenas manos para el bate, y todas esas cosas están presentes en el campamento. Esas son las cosas en las que nos vamos a centrar".